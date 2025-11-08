NISAM MOGAO DA JE NE PRIMETIM: Nikolina i Saša čekaju treće dete, a ovako je počela njihova ljubav

Saša Kapor ispričao kako je upoznao Nikolinu Kovač sa kojom čeka treće dete

Pevačica Nikolina Kovač i njen suprug Saša Kapor objavili su najlepše vesti o proširenju porodice. Oni posle posle sina i ćerke čekaju treće dete, a pevačica je otkrila i da će dobiti još jednog sina.

Oni važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a malo ko se seća kako je počela njihova ljubav.

Saša je jednom prilikom ispričao kako u prvom trenutku kada su radili zajedno nije mogao ni da pretpostavi da će jedog dana da oženi Nikolinu.

-Iskreno, prvi put kada smo se upoznali, ona je tad već bila u takmičenju i mene su zvali iz Grand produkcije da pevamo duet Nikolina i ja od mene i Ane Kokić „Ako ljubav nestane“. Bio sam u fazonu „Okej“ i to smo uradili maksimalno profesionalno, ništa se u tom trenutku nije činilo da će biti nešto – rekao je, a zatim dodao u kom trenutku je shvatio da je ona prava:

-Shvatio sam kada smo radili zatvaranje kluba „Kolektiv“. Sećam se da sam tada zvao menadžera i pitao ga „Sa kim radim“ i on mi je rekao da Nikolina radi i Ana Sević. Kada je ušla u klub, nisam mogao da je ne primetim, bio je mrak i nisam znao uopšte da je to ona. To je prvo veče da smo kliknuli i krenuli intezivnije da se družimo, ali kada smo ušli u vezu i osvrnuli se na taj prvi nastup, vidi se da je energija i tad postojala.

Saša je ranije otkrio ko je strožiji u ulozi roditelja.

-Podeljeni smo tu. Ja sam bio strožiji prema Nikolaju, jer je on muško. U poslednjem periodu, Nikolina mi govori da sam postao strašni sud. Ne znam, tu smo negde – istakao je pevač tada.

Autor: M. V.