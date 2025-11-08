AKTUELNO

NOVI REKORD NA ESTRADI: Pevač doživeo potpuni debakl, nije prodao nijednu kartu za nastup! Ovo bi malo ko smeo da prizna

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Situacija se dogodila tokom održavanja koncertnog nastupa sa Nenadom Kneževićem Knezom u Švedskoj.

Pevač Boban Rajović priznao je nedavno da za jedan zakazan koncert nije prodao nijednu kartu.

Naime, Boban se tada prisetio početka svoje karijere kada je imao zakazan koncert sa Nenadom Kneževićem Knezom u Švedskoj.

- Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: "Bobane, šta je ovo?". Ja mu kažem: "Pa ne znam Nenade, ti si faca čoveče, ja tek počinjem karijeru".

Boban Rajović je potom otkrio detalje kojima je nasmejao sve do suza.

- A gde Bobane, vi moj poster sigurno nigde niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: "Jesmo, svuda izlepljeni tvoji posteri".

- On mi kaže; "Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gde ću ja sad", ja mu kažem: "Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme", otkrio je Boban kroz smeh za "WTF radio".

