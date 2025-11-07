Došla je u patikama i rekla: JA NEMAM PARA, MOŽETE LI DA URADITE NEŠTO? Saša Popović je pomogao ovoj pevačici, a ona danas ima hitove i bogatu karijeru

Pevačica Indira Radić može da se pohvali bogatom karijerom, ali nekada nije bilo tako.

Indiri Radić je davne 1996. godine u kritičnom trenutku pomogao Saša Popović. Naime, Indira je na početku karijere izdala nekoliko albuma sa “Južnim vetrom”, a zatim i jedan album 1995. godine za “PGP RTS”, sa kojeg se izdvojio hit “Srpkinja je mene majka rodila”.

Međutim, Indira je nakon velikog uspeha pomenute pesme ostala bez dinara. Nije znala šta će i kuda će, pa se za pomoć obratila Saši Popoviću.

- Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla si u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: “Jel možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja. Ja sam rekao da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra - ispričao je Saša Popović u emisiji “Veče sa Indirom Radić”.

Indira Radić nastavila je i dalje uspešna u svom poslu, niže hitove, a mnogi obožavaju njene pesme.

Pevačica Indira Radić jednom prilikom govorila je o velikoj neprijatnosti, kada se našla na spisku ljubavnica Saše Popovića, estradnog maga, koji je preminuo 1. marta ove godine.

- U vreme kad je Saša već peti-šesti mesec bio oženjen Suzanom, ona i ja se nađemo zajedno na jednom letu. Otvorimo novine kad tamo - spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bože, koliko mi je bilo neprijatno. Onda ja kažem Suzani: "Eto, ti živiš sa Saletom. Verovatno ti je rekao neke stvari o sebi, a sigurno si ga pitala o meni. Verujem da te nije slagao, već da ti je rekao da se nikada nismo zabavljali. Onda meni Suzana baš iskreno kaže: "Znam ja, Indira, sve to, ali me ne interesuje. Meni je važno da sam baš ja od svih tih nabrojanih uspela da budem njegova žena!" - otkrila je devedesetih godina Indira, koja je tada iznela sve detalje svog odnosa sa Popovićem:

- Sale je čovek koji svakoj ženi uputi kompliment i to je mnogo lepo jer se žena oseti poželjnom. Sale je, jednostavno, takav. U samom početku naše saradnje raščistili smo neke stvari. Rekli smo - zanima nas posao jer ćemo od toga svi profitirati. Već tada je pao dogovor. Osim posla - ništa više! Baš tako smo oči u oči definisali naš odnos. Sale nikada nije bio navalentan, uvek mi je govorio: "Indira, lepo izgledaš!" Kad god dođem u emisiju, on mi kaže: "Indira, izgledaš savršeno! To, Indira!" On tako nastupa, ne samo prema meni, nego prema svim koleginicama. Ja Saleta izuzetno poštujem, ali moram da kažem da Saša Popović i ja nismo imali ništa, sem prijateljskog i poslovnog odnosa. On mi je jednom u šali rekao nešto što ću sada da ponovim jer znam da se neće ljutiti: "Indira, napravio sam ti dobru ploču, a ni pipnuo te nisam"- rekla je Indira Radić tada.

Autor: M. Vićović