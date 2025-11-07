AKO IKADA POMISLIŠ DA NISI DOVOLJNO DOBRA... Hana se javno obratila Nataši Bekvalac, emotivnim rečima raznežila mnoge

Hana se obratila Nataši Bekvalac, uputila joj dirljive reči

Ćerka Nataše Bekvalac i Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, u poslednje vreme je veoma aktivna na društvenim mrežama gde objavama izaziva veliku pažnju javnosti.

Hana Ikodinović ne krije koliko je vezana za majku od koje se nedavno prvi put odvojila kada je otišla da studira u Španiju, a sada je na svom TikTok nalogu podelila snimak kojim je mnoge raznežila.

Naime, ona je podelila trenutak sa Natašine promocije albuma, kada su njih dve zajedno sekle tortu, a u opisu je istakla da joj je najveći kompliment kada joj kažu da podseća na majku.

- Ako moja mama ikada pomisli da nije dovoljno dobra, nadam se da zna da je moj omiljeni kompliment kada mi kažu da ličim na nju - napisala je Hana.

Pevačica Nataša Bekvalac zasijala je na prestižnom gala događaju koji je okupio krem domaće estrade. Lepa Novosađanka izmamila je uzdahe pojavivši se u elegantnoj

Inače, Nataša je nedavno otkrila koji fakultet je njena ćerka upisala u Madridu.

-Mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je Nataša u emisiji "Amidži šou".

Autor: M. Vićović