NIJE NAPUSTIO ZEMLJU?! Otkriveno gde se sada nalazi Vujadin Savić, isplivale nove informacije

Otkriveno gde se fudbaler nalazi!

Fudbaler Vujadin Savić nedavno je prijavio transrodnu osobu A.K. nakon čega je uveliko počelo da se spekuliše da je napustio zemlju.

Naime, pojavile su se informacije da je Vujadin Savić otišao u Francusku, međutim, to informacija nije ni proverena, a ni tačna.

Kako piše domaći medij, Vujadin od prijave osobe koja ga je ucenjivala nije napuštao zemlju, a to nema ni nameru da radi.

- Nije tačno da je bilo gde otišao, Vujadin je tu sve vreme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima - rekao je izvor.

Inače, kako smo ranije pisali, Vujadin Savić je predložio suprugu za svedoka u postupku protiv A.K.

- Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucenjivanja - rekao je izvor "Blica" ranije, pa je dodao:

- S obzirom na to da je ona jedna od 2 svedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 meseci.

Autor: M. Vićović