AKTUELNO

Domaći

SUZANA JOVANOVIĆ POSTAJE BAKA! Pevačici i pokojnom suprugu je ovo bila najveća želja

Izvor: Informer, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Suzani Jovanović se ostvarila najveća želja, a to je da se ostvari u ulozi bake.

Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživeo da se ispuni i njegova jedina, neostavrena, želja. Popović je Suzaninog sina Danijela prihvatio kao svog i žalio je što mu nije biološki otac. Ni po čemu ga nije razdvajao od ćerke, koju je dobio u braku sa Suzanom, a njegovim uspesima podjednako se radovao kao i Aleksandrinim.

Foto: Pink.rs

Mikica Gačić, harmonikaš i porodični prijatelj porodice Saše Popovića, nedavno je rekao za domaći medij da će Suzana jedino u unučetu naći spas nakon gubitka supruga.

- To će biti najveća radost u njenom životu. U unučetu bi našla utehu. Pa i danas smo baš pričali o tome, seli smo kad je završila neke svoje obaveze i kaže: ''Bože zdravlja samo to da bude i onda će i kuća da se napuni'' i tako. Saša je njega gledao i voleo kao svog rođenog sina, nikada ga nije razdvajao od Aleksandre. Danijel je profesionalac i u poslu je vredan, radan i pouzdan. Zaista fin momak - rekao je Mikica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M. Vićović

#Aleksandar Saša Popović

#Beba

#Dete

#Prinova

#Suzana Jovanović

#unuče

#ševačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PRVI ROĐENDAN BEZ SAŠE POPOVIĆA: Evo koliko godina danas puni Suzana Jovanović

Domaći

TERZINE BAHANALIJE NA ZLATIBORU! Ne odvaja se od Slađe Poršeline, Milica otkrila: Otkad je upoznao ćerku nije zvao da pita za nju!

Domaći

EMOTIVNIM PRIZNANJEM RASPLAKALA MNOGE! Goca Tržan otkrila: Zajedničko dete nam je oduvek bila želja! A ovo je pevačicin najveći strah!

Domaći

VERICA ŠERIFOVIĆ PUTOVALA SA UNUKOM: Od Marije ni traga, ali je zato ova osoba išla sa njima i pomagala joj oko svega

Domaći

'MOJ ŽIVOT JE BIO PUN TUGE, SUZA I TRNJA' Indira Radić otvorila dušu o teškim porodičnim trenucima, a ovo je ostavilo neizbrisiv trag!

Domaći

SVAKA PESMA JE PODSEĆA NA SAŠU: Evo zašto se Suzana Jovanović nije pojavila na punoletstvu sina Viki Miljković