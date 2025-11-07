SUZANA JOVANOVIĆ POSTAJE BAKA! Pevačici i pokojnom suprugu je ovo bila najveća želja

Suzani Jovanović se ostvarila najveća želja, a to je da se ostvari u ulozi bake.

Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživeo da se ispuni i njegova jedina, neostavrena, želja. Popović je Suzaninog sina Danijela prihvatio kao svog i žalio je što mu nije biološki otac. Ni po čemu ga nije razdvajao od ćerke, koju je dobio u braku sa Suzanom, a njegovim uspesima podjednako se radovao kao i Aleksandrinim.

Mikica Gačić, harmonikaš i porodični prijatelj porodice Saše Popovića, nedavno je rekao za domaći medij da će Suzana jedino u unučetu naći spas nakon gubitka supruga.

- To će biti najveća radost u njenom životu. U unučetu bi našla utehu. Pa i danas smo baš pričali o tome, seli smo kad je završila neke svoje obaveze i kaže: ''Bože zdravlja samo to da bude i onda će i kuća da se napuni'' i tako. Saša je njega gledao i voleo kao svog rođenog sina, nikada ga nije razdvajao od Aleksandre. Danijel je profesionalac i u poslu je vredan, radan i pouzdan. Zaista fin momak - rekao je Mikica.

Autor: M. Vićović