OGLASILA SE SUZANA JOVANOVIĆ! Nakon vesti da će uskoro postati baka pevačica ne krije sreću

Pevačica Suzana Jovanović se oglasila nakon vesti da će uskoro postati baka.
Danijel Popović, Suzanin sin iz prvog braka, čeka dete sa suprugom Tijanom.
Mediji su stupili u kontakt sa pevačicom kako bi joj čestitali na lepim vestima i na ostavrenju njene najveće želje.
- Ne dajem nikakve izjave, razumite molim vas, ali hvala vam na čestitkama - rekla je kratko Suzana.
Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživeo da se ispuni i njegova jedina, neostavrena, želja a to je da dobije unuče.
Suzana i Saša su u braku dobili ćerku Aleksandaru, ali je poznato da Saša nikad nije pravio razliku između nje i Suzaninog sina Danijela. Međutim, pevačicin sin iz prvog braka, kao dete je kod mame dolazio samo u goste, a živeo je sa bakom i dekom.
Suzanini roditelji mama Brana i tata Dule odgajili su Danijela koji je živeo sa njima u Ralji gde je pohađao i osnovnu školu, a kod mame i Saleta je dolazio u posetu. Pevačica je jednom prilikom priznala da je sina doživljavala kao mlađeg brata i da su njeni roditelji brinuli i pazili na oboje.
