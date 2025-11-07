AKTUELNO

Domaći

TELO OD MILION DOLARA: Žena Ognjena Amidžića tik pred porođaj pokazala kako je izgledala pre trudnoće (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Mina je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj pozira

Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović uskoro će na svet doneti drugo dete, a sada je podelila staru fotografiju i oduševila.

Naime, Mina je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj iz profila pozira u crnoj uskoj haljini koja je savršeno isticala njene obline i skroz ravan stomak kakav je imala pre trudnoće.

Foto: Instagram.com

Inače, Mina je stekla popularnost nakon što se saznalo da je u ljubavi sa Ognjenom Amidžiću, a u nekoliko navrata se na mrežama susrela sa uvredama i negativnim komentarima na račun svog izgleda.

Mina često ističe da je skroz prirodna, pa je u više navrata objavljivala svoje fotografije iz tinejdžerskih dana i pokazala da je i tad bila podjednako lepa.

Foto: Privatna arhiva

"Zamisli da si toliko lepa da ljudi misle da nisi stvarna", napisala je ona jednom prilikom, a i Ognjen je isticao da njegova supruga nije imala nijednu estetsku korekciju.

Inače, Mina je u šestom mesecu trudnoće i par će uskoro dobiti devojčicu. Oni su istakli da su nakon sina želeli da dobiju ćerku, a mnoge su iznenadili kada su nasledniku dali neobično ime Perun.

- Dugo sam razmišljao o tom imenu. Kada sam Mini predložio, njoj se to dopalo. Hteo sam da pronađem ime koje je u našoj tradiciji, koje je specifično. Ima dobru simboliku. Nisam čuo da se neko zove Perun. Kasnije su mi javili da i u porodici imamo jednog Peruna, da se tako zove sin moje sestre - kazao je Ognjen svojevremeno za "Premijeru".

Autor: M. V.

