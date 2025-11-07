TELO OD MILION DOLARA: Žena Ognjena Amidžića tik pred porođaj pokazala kako je izgledala pre trudnoće (FOTO)

Mina je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj pozira
Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović uskoro će na svet doneti drugo dete, a sada je podelila staru fotografiju i oduševila.
Naime, Mina je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj iz profila pozira u crnoj uskoj haljini koja je savršeno isticala njene obline i skroz ravan stomak kakav je imala pre trudnoće.
Inače, Mina je stekla popularnost nakon što se saznalo da je u ljubavi sa Ognjenom Amidžiću, a u nekoliko navrata se na mrežama susrela sa uvredama i negativnim komentarima na račun svog izgleda.
Mina često ističe da je skroz prirodna, pa je u više navrata objavljivala svoje fotografije iz tinejdžerskih dana i pokazala da je i tad bila podjednako lepa.
"Zamisli da si toliko lepa da ljudi misle da nisi stvarna", napisala je ona jednom prilikom, a i Ognjen je isticao da njegova supruga nije imala nijednu estetsku korekciju.
Inače, Mina je u šestom mesecu trudnoće i par će uskoro dobiti devojčicu. Oni su istakli da su nakon sina želeli da dobiju ćerku, a mnoge su iznenadili kada su nasledniku dali neobično ime Perun.
- Dugo sam razmišljao o tom imenu. Kada sam Mini predložio, njoj se to dopalo. Hteo sam da pronađem ime koje je u našoj tradiciji, koje je specifično. Ima dobru simboliku. Nisam čuo da se neko zove Perun. Kasnije su mi javili da i u porodici imamo jednog Peruna, da se tako zove sin moje sestre - kazao je Ognjen svojevremeno za "Premijeru".
Autor: M. V.