OVO JE TRUDNA SNAJKA SUZANE JOVANOVIĆ! Završila težak fakultet, a često radi sa poznatim ličnostima (FOTO)

Vest da je Tijana u drugom stanju unela je radost u porodicu, a Suzana se zahvalila svima na čestitkama.

Pevačica Suzana Jovanović uskoro će dobiti prvo unuče! Njen sin iz prvog braka, Danijel, čeka dete sa svojom suprugom Tijanom.

Vest da je Tijana u drugom stanju unela je radost u porodicu, a Suzana se zahvalila svima na čestitkama.

Inače, Danijel je već dugo u ljubavi sa prelepom šminkerkom Tijanom, koja je veoma uspešna u svom poslu.

Diplomirala je ekonomiju, ali je ljubav prema šminki i lepoti prevagnula da se danas time bavi.

Završila je kurseve i usavršila se kod naših najpoznatijih i najboljih šminkera, što plodovi njenog rada mogu i dokazati.

Sašina snajka šminkala je mnoge poznate dame, među kojima su: Ana Bekuta, Nina Seničar, Ana Sević, Katarina Živković, Šejla Zonić, čak i neke muškarce, kao što je Stjepan Hauser, sa kojim je čak i zabeležila fotografiju iz šminkernice.

U više navrata šminkala je i Suzanu Jovanić za javne nastupe i snimanja.

Tijana i Danijel su u braku od 2022. godine, a putem njenih objava na društvenim mrežama možemo videti da često putuju zajedno i uživaju u zajedničkom životu.

Autor: M. V.