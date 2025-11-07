OVO JE TRUDNA SNAJKA SUZANE JOVANOVIĆ! Završila težak fakultet, a često radi sa poznatim ličnostima (FOTO)

Vest da je Tijana u drugom stanju unela je radost u porodicu, a Suzana se zahvalila svima na čestitkama.
Pevačica Suzana Jovanović uskoro će dobiti prvo unuče! Njen sin iz prvog braka, Danijel, čeka dete sa svojom suprugom Tijanom.
Inače, Danijel je već dugo u ljubavi sa prelepom šminkerkom Tijanom, koja je veoma uspešna u svom poslu.
Diplomirala je ekonomiju, ali je ljubav prema šminki i lepoti prevagnula da se danas time bavi.
Završila je kurseve i usavršila se kod naših najpoznatijih i najboljih šminkera, što plodovi njenog rada mogu i dokazati.
Sašina snajka šminkala je mnoge poznate dame, među kojima su: Ana Bekuta, Nina Seničar, Ana Sević, Katarina Živković, Šejla Zonić, čak i neke muškarce, kao što je Stjepan Hauser, sa kojim je čak i zabeležila fotografiju iz šminkernice.
U više navrata šminkala je i Suzanu Jovanić za javne nastupe i snimanja.
Tijana i Danijel su u braku od 2022. godine, a putem njenih objava na društvenim mrežama možemo videti da često putuju zajedno i uživaju u zajedničkom životu.
Autor: M. V.