OŽENJEN JE I IMA DECU, ALI IMA ŽENU U DRUGOJ DRŽAVI I LJUBAVNICU! Naša pevačica potpuno razotkrila aferu svog prijatelja: Reč je o ozbiljnom moćniku...

Maja Nikolić ne voli previše da priča o svojim partnerima, te intimni život čuva samo za sebe, a aferu prijatelja javno je iznela, što je mnoge iznenadilo.

Pevačica Maja Nikolić progovorila je jednom prilikom o prevarama, pa je navela svog prijatelja kao primer. Naime, pevačica danas ne voli previše da priča o svojim partnerima, te intimni život čuva samo za sebe, a aferu prijatelja javno je iznela, što je mnoge iznenadilo.

- Ja smatram da ne postoji veran muškarac! Danas je to retka, zaštićena vrsta. Ovo pitanje postavljam svim svojim prijateljima i na osnovu procene, ne mogu da kažem da ima jedan posto takvih muškaraca, rekla je Maja, pa je dodala:

- Imam prijatelja koji ima ženu i decu, sa kojom je u skladnom braku a u susednoj državi drugu ženu. U trećoj ima ljubavnicu, i njima je sve to normalno! To su sve moćnici, ozbiljni i ugledni ljudi! Mnogo prijatelja imam koji transparentno imaju i ženu i ljubavnicu. Njihove žene znaju za to, njih zanima samo da on donosi novac u kuću i njoj dobro - rekla je Maja u emisiji "Magazin in".

