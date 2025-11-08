EVO KAKO IZGLEDA PRIVATNI AVION ĐORĐA ĐOKOVIĆA! Saška se hvali luksuzom, a evo šta još poseduju: Pričaju da živim od njegove slave... (FOTO)

Đorđe Đoković i njegova supruga Saška Đoković imaju privatni avion kojim često putuju.

Saška je u više navrata na svom Instagram profilu pokazala kako izgleda unutrašnjost aviona. Suvi luksuz je na sve strane, a njima nereko društvo prave i prijatelji koje rado ugoste.

Dok je Saška bila u drugom stanju, letenje joj je i te kako prijalo, a na mrežama je tada pokazala šta je koristila.

- Definitivno najbolja stvar koju sam kupla u trudnoći. Presoterapija za kućnu upotrebu, koju ja eto koristim na letu - napisala je Saška tada i pokazala svima kako uživa u luksuzu.

Đorđe: "Imam nekoliko firmi"

Inače, javnost je oduvek zanimalo šta sve Đorđe Đoković poseduje, a o svemu je svojevremeno i sam govorio.

- Odmalena sam želeo da budem svoj čovek, da ceo život vredno radim i zaradim svaki dinar. Često čujem kako pričaju da živim od slave i novca mog brata i da mi je to jedino zanimanje, ali na takve komentare se ne osvrćem. Svako ima pravo na svoje mišeljenje. Najvažnije je da se izdignem iznad svega toga - rekao je nedavno Đorđe kojeg su ljudi u javnosti upoznali kao Novakovog brata, pre nego što je postao direktor "Serbia Opena".

- To je tačno, ali teniski turnir "Serbia Open" nije moj primaran posao. Imam nekoliko firmi u inostranstvu, u raznim industrijama, na koje sam ponosan. Turnir mogu da definišem kao pravo zadovoljstvo u kome uživam već nekoliko godina. To je jedan predivan događaj koji širom sveta našu zemlju i naš narod predstavlja na najlepši mogući način i zbog kojeg je veliki broj ljudi posetio naš Beograd. Ponosan sam na uspeh koji smo napravili sa ovim turnirom i nadam se da ćemo i u budućnosti uspeti da obezbedimo licencu svima koji vole ovaj sport da nastave da gledaju najbolji svetski tenis u našem glavnom gradu - napominje rekao je Đorđe svojevremeno za "Hello".

Autor: M.K.