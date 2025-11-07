AKTUELNO

Ivana Selakov emotivna pred koncert: Kruna je kruna moje karijere, ali večeras slavimo 20 godina mog postojanja (FOTO+VIDEO)

Ivana Selakov samo sat vremena pred prvi solistički koncert koji će večeras biti održan u "Mts dvorani" nije krila uzbuđenje!

Pop pevačica Ivana Selakov otkrila je okupljenim medijima da će je iz publike bodriti ćerka Kruna, a nakon toga priznala i koji ženski izvođač će joj se pridružiti na bini:

- Moj tim i ja smo u proteklih nekoliko meseci vredno radili. Više od 30 ljudi večeras će biti sa mnom na bini. Pridružiće mi se i dečiji hor škole pevanja "SuperVoice" ! Pored njih očekujte i velika iznenadjenja, velike zvezde, ali pre svega moje prijatelje. Otkriću vam samo dva gosta za sada, a to su Andreana Čekić i Mirza Selimović - rekla je Ivana.

Koncert je nedeljama unazad bio rasprodat.

