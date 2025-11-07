BEBA STIŽE U PRAVOM TRENUTKU! Nikolina PRVI PUT o trećoj trudnoći: Otkrila kad treba da se porodi, Saša priznao da li je razmažena trudnica, a evo šta par kaže o imenu za naslednika (FOTO+VIDEO)

Otvorili dušu!

Pevačica Nikolina Kovač juče je saopštila da je u drugom stanju i da ona i Saša Kapor čekaju treće dete. Nikolina se sada pojavila sa suprugom na koncertu koleginice Ivane Selakov i ovo je njeno prvo pojavljivanje u javnosti otkako je u blagoslovenom stanju.

- Presrećna sam, ne mogu da kažem da je neočekivano, ali u pravom trenutku. Kad mi je bila potrebna nova dimenzija ljubavi, tada se desilo. Kašalj, ljubav i trunoću ne možete kriti. Ja sam se pojavljivala sve vreme u emisijama, ali nisam htela da govorim o tome dok nisam bila skroz sigurna. Svaki period nosi neko novo osećanje i prihvatanje. Svi su preoduševljeni.

- Smislili smo ime. S obzirom na to da imamo tri na N, ja bih da bude na S da ja imam neko pojačanje - rekao je Saša.

- Meni je bitno da sve bude kako treba, porođaj je u februaru. Malo su mi jače mučnine, pa nisam za nastupe, dobro sam organizovana sada - ističe Nikolina.

- Svako dete nosi neku svoju sreću. Kad smo saznali da je u durgom stanju bili smo presrećni. Najbitnije je da je živo i zdravo, ali sam oduvek voleo da Nikoleta ima dva brata. Nikolina nije razmažena, više smo mi oko nje razmaženi... - poručuje Saša.

Autor: M.K.