UDOVICA DARKA RADOVANOVIĆA PRVI PUT U JAVNOSTI: Maja još nosi crninu, pojavila se na koncertu Ivane Selakov, lepa je kao anđeo, a tu je i njihova ćerka, koja je izrasla u pravu LEPOTICU (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Udovica pevača Darka Radovanovića, Maja Radovanović nekoliko godina nakon njegove smrti prvi put se pojavila u javnosti.

Naime, Darkova supruga došla je na koncert pevačice Ivane Selakov, koja je bila Darkova najbolja prijateljica. Ivana je veliki deo koncerta odlučila da posveti svom preminulom prijatelju, a Maja ju je sa njihovom ćerkom podržala iz publike.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Ona se gotovo nikako nije pojavljivala nakon porodične tragedije, a prisutne je oduševila svojom prirodnom lepotom. Maja je za ovu priliku odabrala elegantnu crnu odevnu kombinaciju, a i njihova mezimica izrasla je u pravu lepoticu.

Kum Darka Radovanović Milan Mitković pre nekoliko godina govorio je o pevačevoj porodici.

- Predivna devojka, dete za primer. Život je naterao da brže odraste, uživam u njenom odrastanju. Veoma je odgovorna, ide u dve muzičke škole, trenira atletiku i ima sve petice. Njenog tatu niko nikada neće moći da zameni, ali ja se maksimalno trudim da joj očinska figura što manje fali. Marija je divna majka, koja je skroz zapostavila svoj život, čak i posao, da bi se posvetila Lari i njenom vaspitanju. Iza sebe je ostavio neutešne roditelje Stanu i Vidoja, ćerku Laru, suprugu Maju i brojne prijatelje, a njihove rane i dalje bole istom jačinom - rekao je Milan.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Inače, pre nekoliko godina Maja se oglasila za medije i istakla da njihova porodica čuva uspomenu na Darka, te da nije spremna da govori za medije.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

"Šta mogu da vam kažem, kako se osećam... Teško je, posvećena sam detetu. Čuvamo sećanje na Darka. Sada sam na groblju, ne mogu trenutno da pričam, razumite me", jedva je izustila Maja drhtavim glasom.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podsetimo, pevač Darko Radovanović poginuo je 11. juna 2011. godine u stravičnoj nesreći kod Ostružničkog mosta, a u ovoj nesreći nastradao je i njegov menadžer Aca Milošević. U trenutku nesreće, Darko je imao 35 godina.

Autor: M.K.

