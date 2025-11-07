EDITA ARADINOVIĆ PRVI PUT SA NOVIM DEČKOM U JAVNOSTI! Došli zajedno na Eminin koncert, pevačica poručila: Nemojte, NJEMU JE NEPRIJATNO! (FOTO)

Pevačica je izrazila zahvalnost na komplimentima da su lep par.

Na večerašnjem koncertu Emine Jahović u Beogradu pojavila se i njena koleginica Edita Aradinović, i to u pratnji dečka.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita.

- Jesam raspoložena, da! Kažete da smo lep par? Hvala puno... Nemojte sad, ljudi, njemu je neprijatno - dodala je pevačica pred našim kamerama.

Među prvima je na koncert stigla Elma Elfić Zukorlić, druga supruga pokojnog muftije Muamera Zukorića, modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, kao i pevačica Edita Aradinović, a tu su i Sofija Šašić, kao i Marijana Mateus.

Na koncert je stigao i voditelj Ognjen Amidžić, kao i glumac Ivan Bosiljčić sa suprugom Jelenom Tomašević.

Marina Visković je na sebi imala sako od 3.000 evra, pantalone od 1.000 evra, torbu od 800 evra.

Autor: M.K.