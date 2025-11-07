AKTUELNO

EDITA ARADINOVIĆ PRVI PUT SA NOVIM DEČKOM U JAVNOSTI! Došli zajedno na Eminin koncert, pevačica poručila: Nemojte, NJEMU JE NEPRIJATNO! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica je izrazila zahvalnost na komplimentima da su lep par.

Na večerašnjem koncertu Emine Jahović u Beogradu pojavila se i njena koleginica Edita Aradinović, i to u pratnji dečka.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Jesam raspoložena, da! Kažete da smo lep par? Hvala puno... Nemojte sad, ljudi, njemu je neprijatno - dodala je pevačica pred našim kamerama.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Među prvima je na koncert stigla Elma Elfić Zukorlić, druga supruga pokojnog muftije Muamera Zukorića, modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, kao i pevačica Edita Aradinović, a tu su i Sofija Šašić, kao i Marijana Mateus.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na koncert je stigao i voditelj Ognjen Amidžić, kao i glumac Ivan Bosiljčić sa suprugom Jelenom Tomašević.

Marina Visković je na sebi imala sako od 3.000 evra, pantalone od 1.000 evra, torbu od 800 evra.

Autor: M.K.

#Edita Aradinović

#Emina Jahović

#dečko

#koncert

