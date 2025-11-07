OVO MI JE PRVI KONCERT U ŽIVOTU POSLE 20 GODINA KARIJERE: Ivana Selakov ne skida osmeh, SPOMENULA I CECU: Večeras dočekujem rođendan (FOTO+VIDEO)

Pevačica Ivana Selakov večeras održava veliki koncert u srpskoj prestonici!

Pred pripadnicima sedme sile pojavila se u neobičnoj odevnoj kreaciji plave boje, sa providnim delovima.

- Svi kažu da sam baš lagana, što ne bih bila? Spremna sam k'o zapeta pušta, jako sam srećna, ovo je moj prvi koncert u životu, posle 20 godina! A sutra mi je i rođendan! Rasprodata je sala, tu je dosta rodbine, publike, najbližih, kumova. U jednom momentu će biti preko 40 muzičara na bini - rekla je uzbuđeno Ivana Selakov pred našim kamerama.

- Neke kolege će biti tu, pa će na pola koncerta otići na svoje nastupe, neki nisu tu, u Americi su, ali su mi svi poslali mnogo lepe poruke podrške. Mnogo mi to znači. Pitala sam Mirzu, Peđu Jovanovića, tako, za neka iskustva sa koncertima... Spremali smo se 10 meseci, inače - istakla je potom Ivana.

- Mirza je gost, tu će biti i Andreana Čekić. Ona je najbolji pevač mlađe generacije. Njoj su bile suze u očima koliko meni ovo znači. Sa ostalim gostima sam mnogo bolja nego sa njom, privatno, ali je bila moja velika želja za koncert - navela je pred našim kamerama pevačica, koja je dugo sarađivala sa Cecom Ražnatović.

- Ako u publici vidim Cecu naravno da ću je pozdraviti, naravno da će mi biti drago - rekla je Ivana.

- Beograde, hvala vam! Večeras moje srce kuca jače nego ikada, jer večeras slavimo mojih prvih dvadeset godina karijere, ali i moj rođendan!, ovim rečima pop pevačica Ivana Selakov, zahvalila se publici u prepunoj "MTS dvorani" na početku svog prvog solistickog koncerta.

Koncert je započela pesmom "Bolujem godinama" uz spektakularan izlazak na binu, nakon čega je završila u publici.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.