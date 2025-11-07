Emina Jahović otvorila koncert u GLAMUROZNOM IZDANJU, pa se RASPLAKALA na bini: Pevačica nije mogla da obuzda emocije, sin Jaman bodrio mamu iz prvih redova (VIDEO)

Pevačica Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru gde su se okupile brojne poznate ličnosti.

Pevačica Emina Jahović održala je večeras koncert u srpskoj prestonici, a na istom je u prvim redovima bio njen stariji sin Jaman. Inače, Emina Jahović prvi put nastupa pred beogradskom publikom, a sala je ispunjena do poslednjeg mesta. Pevačica se pojavila pred publikom sva u belom.

Emina je pred publiku izašla u glamuroznom izdanju. Za ovu priliku odabrala je beli kombinezon sa štrasom i belu bundicu koju je kasnije skinula. Pevačica je svojom pojavom ostavila bez daha publiku, a nakon nekoliko otpevanih numera Emina se slomila i zaplakala na bini.

Emina Jahović, podsetimo, iz braka sa Mustafom Sandalom ima i mlađeg sina Javuza.

Među prvima je na koncert stigla Elma Elfić Zukorlić, druga supruga pokojnog muftije Muamera Zukorića, modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, kao i pevačica Edita Aradinović, a tu su i Sofija Šašić, kao i Marijana Mateus.

Na koncert je stigao i voditelj Ognjen Amidžić, kao i glumac Ivan Bosiljčić sa suprugom Jelenom Tomašević. Marina Visković je na sebi imala sako od 3.000 evra, pantalone od 1.000 evra, torbu od 800 evra.

Autor: M.K.