Saša Kovačević i Ivana Selakov su kumovi, a sad je pevač bodri na koncertu svim srcem, progovorio i o nedavnoj veridbi: Ništa se nije promenilo i voleo bih da tako i ostane! (FOTO+VIDEO)

Otvorio dušu!

Pop zvezda Saša Kovačević večeras se pojavio na koncertu Ivane Selakov u MTS Dvorani, a tom prilikom govorio je o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu, a dotakao se i nedavne veridbe lepom Zoranom Tasovac i svog predstojećeg koncerta.

- Pre svega sam srećan. Moja kuma i prijateljica pravi prvi solistički koncert u ovoj prelepoj Dvorani. Došao sam da je podržim kao kolega i prijatelj i kum... Šta da kažem osim da sam zaista presrećan... - rekao je Saša i dodao:

- Iskren da budem nemam ja potrebe Ivani preterano da dajem savete jer je Ivana neko ko iza sebe ima karijeru godinama, e sad što do sada nije imala priliku da radi u Beogradu ovog tipa je verovatno splet okolnosti, ali ona iskustva dovoljno, radila je velike Dvorane. Ja sam joj dao savet da što više uživa u ovoj večeri - kaže pevač, a onda je progovorio o veridbi.

- Bila je veridba... Bilo je vreme, bilo je vreme davnih dana. Želeo sam da ozvaničim to na neki način i da ljubav pokažem na nekom nivou. Ništa se nije promenilo, mi godinama funcionišemo besprekorno i voleo bih da tako i ostane - poručio je Kovačević i progovorio o svom koncertu:

- Super teku pripreme za koncert, ali se po meni vidi da sam preumoran. Čim se probudim ja sam kao strela, ovo je baš ozbiljno jer želim beogradskoj publici da pružim nešto posebno. Vraćamo se u istu dvoranu, gde sam radio i prvi koncert - otkrio je Saša i progovorio o odnosu sa Anabelom Atijas, koja je istakla ranije da ima želju da sa njim snimi duet.

- Volim Anabelu jako, dugo se znamo, imamo neku posebnu vezu... Viđao sam je u naselju, šaljem joj veliku ljubav i drago mi je da tako misli.

Autor: M.K.