Trudna pevačica Milica Todorović pojavila se večeras kao gost na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.
Milica je za ovu priliku odabrala pantalone cele u šljokicama, sako koji je bio u istom dezenu, a ispod njega je nosila crnu usku majicu pa se trudnički stomak savršeno ocrtao.
Milica i Emina su otpevale njihovu duetsku pesmu "Limunada", sve vreme su đuskale, a potom se trudna pevačica obratila publici.
- Samo sam zbog Emine došla trudna. Prihvatila sam ovo zbog tebe, iako nisam reprezentativna - rekla je Milica.
