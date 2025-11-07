AKTUELNO

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ BLISTA NA KONCERTU EMINE JAHOVIĆ! Pevačica peva i đuska na bini sa stomakom do zuba: Prihvatila sam ovo, iako nisam reprezentativna (VIDEO)

Trudna pevačica Milica Todorović pojavila se večeras kao gost na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

Milica je za ovu priliku odabrala pantalone cele u šljokicama, sako koji je bio u istom dezenu, a ispod njega je nosila crnu usku majicu pa se trudnički stomak savršeno ocrtao.

Milica i Emina su otpevale njihovu duetsku pesmu "Limunada", sve vreme su đuskale, a potom se trudna pevačica obratila publici.

- Samo sam zbog Emine došla trudna. Prihvatila sam ovo zbog tebe, iako nisam reprezentativna - rekla je Milica.

