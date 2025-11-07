PREKINUT KONCERT EMINE JAHOVIĆ! Pevačica zaustavila muziku i obratila se publici: Užasno... (FOTO)

Snažne emocije ispunile su salu gde je publika uživala u pesmama Emine Jahović i repertoaru koji je odabrala za ovo veče.

Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta.Pred publikom se pojavila sva u belom, noseći na sebi egzotičan kombinezon sa štrasom i belu bundu koju je ubrzo skinula.

Nije krila uzbuđenje kada se pojavila na bini pred mnogoborojnom publikom, ali je odmah započela koncert raspoložena dok su se čule ovacije i oduševljenje.

''Pod užasnom sam tremom''

U jednom momentu je zaustavila muziku kako bi se obratila publici.

- Dobro veče, moj prelepi Beograde. Dobro veče svima koji su došli da me podrže i da budu sa mnom. Puna sam emocija koje su pomešane. Ne znam ni šta bih rekla, užasno sam, pod tremom... - rekla je Emina, te se vratila pesmi.

Okupila poznate ličnosti

Među prvima se pojavila Edita, sa kojom pevačica ima i duet, i odmah privukla sve poglede. Osim Edite, na koncert su došli modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, kao i pevačica Edita Aradinović, a tu su i Sofija Šašić, kao i Marijana Mateus, a malo kasnije i Marina Visković.

Autor: M.K.