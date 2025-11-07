PRVO POJAVLJIVANJE ĆERKE DARKA RADOVANOVIĆA: Ivana Selakov na koncertu zbog nje plakala kao kiša, a kad je zapevala njihov duet - pevačeva udovica, ali i naslednica lile suze (VIDEO)

Lavina emocija!

U prepunoj "Mts dvorani" pop pevačica se zahvalila Darkovoj porodici, a onda je izvela i njihovu duetsku numeru "Ako je do mene" za koju joj je podršu pružio hor škole "SuperVoice" a gotovo da je čitava sala plakala.

- On je čovek koji mi jako nedostaje večeras. Njegov odlazak je veliki gubitak - poručila je Ivana.

U prvom redu veceras našla se prvi put Darkova supruga Maja, ali i pevačeva porodica.

Ivana je nakon izvedbe ovog vanvremnskog hita pozvala Darkovu naslednicu da joj se pridruži na bini.

Autor: M.K.