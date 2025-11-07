Lavina emocija!
U prepunoj "Mts dvorani" pop pevačica se zahvalila Darkovoj porodici, a onda je izvela i njihovu duetsku numeru "Ako je do mene" za koju joj je podršu pružio hor škole "SuperVoice" a gotovo da je čitava sala plakala.
- On je čovek koji mi jako nedostaje večeras. Njegov odlazak je veliki gubitak - poručila je Ivana.
U prvom redu veceras našla se prvi put Darkova supruga Maja, ali i pevačeva porodica.
Ivana je nakon izvedbe ovog vanvremnskog hita pozvala Darkovu naslednicu da joj se pridruži na bini.
Autor: M.K.