AKTUELNO

Domaći

Ivana Selakov okupila pola estrade na prvom solističkom koncertu: Lavina emocija na bini, publika pala u trans kad su joj se pridružili ONI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Na prvom solističkom koncertu Ivane Selakov emocija nije manjkalo, a atmosfera se dodatno usijala kada su se pevačici na bini pridružili oni!

Ivani se prvi na bini pridružio DJ Shone i žurka je mogla da počne!

Video: Pink.rs

Nedugo zatim, repertoar je nalagao i još jednu duetsku numeru, a u tom trenutku na binu je izašao i Amar Gile, sa kojim Ivana ima dve saradnje. 

Ove noći nije izostalo ni prisustvo Ivaninog kolege i prijatelja Saše Kovačevića, koji je publiku pozdravio pesmom i istakao da je ponosan na "kumašina" , te da pevačicu poznaje od svoje 16 godine još iz studentskih dana.

Video: Pink.rs

Publika nije ni slutila da ih tek čekaju brojna iznenadjena, a onda je usledio i duet sa Mirzom Selimovićem, koji je istakao da mu je upravo Ivana medju prvima pružila podršku kada je otpočeo svoju karijeru u Beogradu.

Video: Pink.rs

Nisu izostala iznenadjenja ni kada je reč o nežnijem polu, pa je tako rame uz rame sa pevačicom pred prepunom MTS dvoranom svoje najveće hitove otpevala i Andreana Čekić.

Video: Pink.rs

Publika nije krila oduševljenje, a kolege su isticale da je Ivana zaslužila svaki aplauz, te da će ovo slavlje i oni zauvek pamtiti!

Autor: M.K.

#EMOCIJA

#Estrada

#Ivana Selakov

#Lavina

#koncert

#pevačica

