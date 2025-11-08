Ivana Selakov okupila pola estrade na prvom solističkom koncertu: Lavina emocija na bini, publika pala u trans kad su joj se pridružili ONI (VIDEO)

Na prvom solističkom koncertu Ivane Selakov emocija nije manjkalo, a atmosfera se dodatno usijala kada su se pevačici na bini pridružili oni!
Ivani se prvi na bini pridružio DJ Shone i žurka je mogla da počne!
Nedugo zatim, repertoar je nalagao i još jednu duetsku numeru, a u tom trenutku na binu je izašao i Amar Gile, sa kojim Ivana ima dve saradnje.
Ove noći nije izostalo ni prisustvo Ivaninog kolege i prijatelja Saše Kovačevića, koji je publiku pozdravio pesmom i istakao da je ponosan na "kumašina" , te da pevačicu poznaje od svoje 16 godine još iz studentskih dana.
Publika nije ni slutila da ih tek čekaju brojna iznenadjena, a onda je usledio i duet sa Mirzom Selimovićem, koji je istakao da mu je upravo Ivana medju prvima pružila podršku kada je otpočeo svoju karijeru u Beogradu.
Nisu izostala iznenadjenja ni kada je reč o nežnijem polu, pa je tako rame uz rame sa pevačicom pred prepunom MTS dvoranom svoje najveće hitove otpevala i Andreana Čekić.
Publika nije krila oduševljenje, a kolege su isticale da je Ivana zaslužila svaki aplauz, te da će ovo slavlje i oni zauvek pamtiti!
Autor: M.K.