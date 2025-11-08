Emotivna scena na koncertu Ivane Selakov: Ćerka i supruga Darka Radovanovića rone suze dok pevačica peva čuvenih hit koji je snimila sa pokojnim pevačem

Udovica pevača Darka Radovanovića, Maja Radovanović, mnogo godina nakon njegove smrti se pojavila u javnosti, na koncertu njegove koleginice Ivane Selakov.

Ivana je na koncertu otpevala numeru "Ako je do mene", koja je veliki hit, a koju je originalno izvodila upravo sa Radovanovićem a tokom izvođenja njihove pesme, na video bimu je bila prikazana Darkova slika.

Darkova supruga je pustila suze u ovim momentima, baš kao i njihova ćerka, a ovaj Ivanin potez dotakao je sve u publici.

Maja se gotovo nikako nije pojavljivala nakon porodične tragedije, a prisutne je oduševila svojom prirodnom lepotom. Maja je za ovu priliku odabrala elegantnu crnu odevnu kombinaciju, a i njihova mezimica izrasla je u pravu lepoticu.

Kum Darka Radovanović Milan Mitković pre nekoliko godina govorio je o pevačevoj porodici.

- Predivna devojka, dete za primer. Život je naterao da brže odraste, uživam u njenom odrastanju. Veoma je odgovorna, ide u dve muzičke škole, trenira atletiku i ima sve petice. Njenog tatu niko nikada neće moći da zameni, ali ja se maksimalno trudim da joj očinska figura što manje fali. Marija je divna majka, koja je skroz zapostavila svoj život, čak i posao, da bi se posvetila Lari i njenom vaspitanju. Iza sebe je ostavio neutešne roditelje Stanu i Vidoja, ćerku Laru, suprugu Maju i brojne prijatelje, a njihove rane i dalje bole istom jačinom - rekao je Milan.

Inače, Maja se ranije oglasila za medije i istakla da njihova porodica čuva uspomenu na Darka, te da nije spremna da govori za medije.

- Šta mogu da vam kažem, kako se osećam... Teško je, posvećena sam detetu. Čuvamo sećanje na Darka. Sada sam na groblju, ne mogu trenutno da pričam, razumite me - jedva je izustila Maja drhtavim glasom.

Podsetimo, pevač Darko Radovanović poginuo je 11. juna 2011. godine u stravičnoj nesreći kod Ostružničkog mosta, a u ovoj nesreći nastradao je i njegov menadžer Aca Milošević. U trenutku nesreće, Darko je imao 35 godina.

