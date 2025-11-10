Plaćao sam alimentaciju, a onda saznao da dete možda nije moje: Halid Muslimović otvorio dušu o bolnoj tajni iz drugog braka

Halid Muslimović, koji će održati solistički koncert u Sava centru u Beogradu 12. novembra, oduvek je važio za velikog zavodnika. Žene su ga obožavale otkad se pojavio na muzičkoj sceni, a čak tri puta je išao pred matičara.

O svojim brakovima pisao je i u nedavno objavljenoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", u kojoj je izneo brojne nepoznate detalje iz svog života i karijere.

- Za vreme srednje škole upoznao sam moju prvu ljubav u Prijedoru i istinski se zaljubio i zbog nje sam svaki vikend putovao iz Jasenica u Prijedor. Tom devojkom sam se kasnije i oženio, ali brak nije dugo potrajao, jednostavno, bili smo mladi, nismo bili spremni za tako veliku stvar - prisetio se Muslimović na početku jedne od priča u svojoj knjizi.

Ni njegov drugi brak, koji je sklopio u drugoj polovini osamdesetih godina, nije potrajao, a tokom njega rođena je devojčica za koju folk pevač ni danas ne zna da li je njegova.

- Bilo je prerano za ozbiljno vezivanje. U tom drugom braku nisam imao sreće jer je žena za koju sam verovao da će biti moja životna saputnica zapravo bila žena sklona avanturističkom načinu života, što je i mene navelo da vodim dvostruki život. Video sam da taj brak nema budućnost, između nas su odnosi s vremenom zahladili, jer su se emocije polako gasile i bilo mi je jasno da će se to sve okončati, ali sam pustio da se to samo od sebe desi - napisao je Muslimović pa nastavio:

- U periodu oko osam meseci smo bili razdvojeni i tada me je njen otac, koji me je voleo kao svog sina, zamolio da se pomirimo i izgladimo odnose, na šta sam ja i pristao, cenio sam mnogo tog čoveka, a ne mogu reći da i nju nisam voleo. Pomirenje se dogodilo na moru, oni su familijarno letovali u Poreču, a ja sam na poziv njenog oca došao i tu smo se pomirili. Njen otac je bio jedan divan čovek, svetskih manira.

Voleo sam ga kao svog najrođenijeg. Samo zbog njega sam odlučio da dođem i da pokušamo da obnovimo sve - prisetio se Halid, a onda otkrio detalje životnog obrta koji mu se dogodio.

- Na moru u Poreču smo proveli nekoliko dana, bilo nam je lepo. Po povratku s mora saopštila mi je da je u drugom stanju, ja sam, naravno, bio radostan. Rodila se prelepa devojčica Ena i sve je bilo u redu, međutim, odnosi su ponovo postali narušeni i mi smo se razdvojili. Ja sam za devojčicu uredno plaćao alimentaciju, kupovao joj sve što treba, međutim, uskoro ću od tetke te moje druge supruge saznati da dete verovatno nije moje, jer je ona za vreme dok smo bili razdvojeni imala muškarca s kojim se redovno viđala i da je ona u vreme kada je došla na more da se pomirimo bila trudna.

Halid je želeo da uradi DNK analizu kako bi znao da li je on otac sada već zrele žene ili nije.

- Danas Ena živi u Beču, a ja sam pokušao da stupim u kontakt s njom. Ona je pristala, ali kada je majci rekla da će se videti sa mom, ona joj je zabranila. Imao sam ideju da uradimo DNK kako bismo bili sigurni, jer postoje indicije da je Ena moja i ja bih to voleo da znam, na stranu sve što je njena majka meni radila, to je deo moje prošlosti, mog života - završio je ovu temu Muslimović.

Halid je u trećem braku s pevačicom Adelisom Hodžić decenijama i imaju dvoje dece.

- Moja treća supruga, s kojom i danas živim i s kojom imam potomstvo, jeste Adelisa Hodžić, koja se takođe bavi istim poslom kao i ja. Adelisa je rodom iz Lukavca. Ona je krajem 80-ih godina sa svojim bendom Đidi-miđi bila izuzetno popularna u tuzlanskom kraju, a upoznao sam je na jednom koncertu u Modriči.

Ja sam tada bio velika zvezda, a ona pevačica u usponu. Brzo smo se spojili, shvatio sam da je ona žena s kojom bih mogao podeliti svoju budućnost, odgovarao mi je njen temperament, kao i privrženost porodici i domaćinstvu, što mi je zaista trebalo, jer svakom čoveku dođe trenutak kada shvati da je porodica okosnica života.

Autor: N.B.