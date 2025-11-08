U jednoj sobi nas je živelo dvadesetoro: Beki Bekić iskreno o detinjstvu u siromaštvu, jedna stvar ga i dan danas boli

U velikoj životnoj ispovesti folk pevač Beki Bekić govorio je o odrastanju, teškom detinjstvu i roditeljima.

Pevač je otvoreno govorio o periodu kada su mu roditelji branili da se bavi muzikom, a onda se prisetio detinjstva i momenta kada je njih 20 živelo u jednoj sobi.

Beki je odrastao u porodici gde je bilo dvanaestoro dece, dok su njegovi roditelji usvojili i odhranili još šetoro dece.

-Velika porodica, a mala kuća. Živeli smo složno, koliko nas je bilo, živeli smo kao da smo imali osam soba, a mi smo u istoj sobi spavali. Bili smo maleni, ništa nam nije smetalo, sve je bilo kako treba. Nekada se i nije imalo, ali smo živeli skromno i lepo. Bili smo tada bliski i sada smo, jedno bez drugog ne možemo, stalno se čujemo. Nas je 12 dece koji smo rođeni, ne računam ovu decu koju su moji roditelji usvojili i odhranili, bilo ih je šestoro – rekao je Beki u emisiji „Nije lako biti ja“.

Iako su se kako kaže braća i sestre rasuli po svetu, Beki kaže da su i danas vezani i da se stalno čuju, a on želi da ih sve jednom godišnje okupi da se kao porodica sastanu i da se zajedno prisete detinjstva.

-Braći i sestrama sam predlagao da se mi sami bez žena i muževa okupimo bar jednom godišnje. Da možemo da se družimo, pevamo, plačemo, da se prisećamo detinjstva. Ali nikako, rasuli smo se po svetu i ne možemo nikako da organizujemo to– dodao je pevač.

Beki priznaje da su se na početku karijere njegovi roditelji protivili da se bavi muzikom, ali je on bio uporan i uspeo je da ostvari svoj najveći san.

-Ranije se to drugačije gledalo, da mi sin bude muzikant. Bilo je ono da se završi škola, od čega ćeš da živiš, a da muzika bude sporedno. Ja sam počeo u horu, pevao sam u kulturno umetničkom društvu i onda je to sve krenulo. Ovde sam u Beogradu upisao Višu ugostiteljsku školu, ali je nikada nisam završio. Počeo sam aktivno da se bavim muzikom i tako je ostalo – kazao je Beki.

Njegovi roditelji su tek poverovali da je on ozbiljno rešio da se bavi muzikom i da živi od nje tek onda kada su ga prvi put videli na televiziji nakon što je snimio prvu ploču.

-Nisu mi verovali da sam snimio prvu ploču. Pojavio sam se na „Hit paradi“ koju je gledala cela Jugoslavija i tada su me videli. Nisu mogli da veruju kada su me videli i onda su shvatili da je to sa muzikom kod mene ozbiljno – zaključio je on.

Podsetimo, Bekiju Bekiću to nije pravo ime, već umetničko koje je smislio zajedno sa harmonikašem i kompozitorom Draganom Aleksandrićem.

Autor: N.B.