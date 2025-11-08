Toliko sam je tukla: Nada Topčagić gurnula dadilju niz stepenice, otkrila razlog žestokog sukoba

U vreme najveće slave, Nada Topčagić nije stizala da se posveti porodici, pa je morala da unajmi dadilju za svog sina.

Međutim, pevačica je kasnije otkrila da su joj dadilje zadavale ozbiljne probleme – jedna ju je opljačkala, a s drugom je, kako kaže, završila u fizičkom obračunu!

- Moj sin Mikica je imao svega sedam meseci. Ja usred Kanade, a komšinica mi javlja, videla je moja vrata stana otvorena, Mikica u krevecu upišan, plače dete, a ona mi sve pokrala i pobegla. Ostavila dete samo s otvorenim vratima. Čak je i stvari za bebu odnela, prisetila se Nada jednom prilikom.

- Nakon ove jadnice nisam angažovala žene neko vreme, ali pred doček Nove godine morala sam da nađem devojku da mi čuva sina. Jednu pomoćnicu sam gurnula niz stepenice, mogla sam da je ubijem. Toliko sam je tukla da nije bila svesna šta joj se desilo. Sećam se kao da je danas. Ja se spremam da pevam Novu godinu u Užicu, četiri po podne, ona dolazi i kaže mi da neće da mi čuva dete jer ide na doček, rekla je Nada Topčagić i dodala:

- Kažem ja njoj: ‘Koju Novu godinu, stani, sve ti j**em.’ Ona je počela da beži iz stana s punom torbom. Pokrala mi stvari, našla sam moje stvari kod nje u torbi. Gurnula sam je tada niz stepenice, letela je kao bubanj. Nisam mislila tada da mogu da je ubijem. Posle sam nosila dete sa sobom u Užice da pevam doček jer sam nju nalupala.

Inače, pevačica Nada Topčagić ima sina Miroslava Mikicu Đorđević, koji je prilikom jedne nezgode na Jahorini jedva izvukao živu glavu.

Nada je jednom prilikom progovorila o ovoj bolnoj temi.

- Jao, šta da kažem, ne daj bože nikom ono što sam ja doživela. Evo, sva se i danas naježim i suze mi krenu kada samo pomislim da sam mog Mikicu mogla da izgubim. Strašno je gledati da gubiš dete, a da si nemoćan. Strašno je kada znaš da je tvom detetu stalo srce, da je iskrvario i da ne znaš da li ćeš ga ujutru videti živog. Ne znam kako sam ostala normalna i kako sam uspela da to preživim.

- Da li mi verujete da bih se momentalno ubila da mi je sin iskrvario i umro? Ne bih čekala ni minuta više, odmah bih sebi presudila. To je bilo u mojoj glavi, ako nema Mikice, neće biti ni mene. Ali, eto, bog nas je pogledao i hvala mu večno na tome. Moj sin je sada živ i zdrav, lep kao lutka, ljubi ga majka. Dan kad se probudio iz kome slavimo kao njegov drugi rođendan. Ove godine biće tačno deset godina od toga. Strašno, ali kao što kažem, bog je svemoćan i pomogao nam je i dao Mikici divnu decu, moje unučiće, koje volim najviše na svetu - rekla je Nada, pa se prisetila kako su doktori njenog sina čak dva puta vraćali u život:

- Doktor Slavko Ždrale, sa još dvojicom kolega dr Mirom Stojanovićem i dr Vjeranom Saratlićem spasili su život mom Miroslavu. Njih trojica su ga dva puta vraćali u život iz kliničke smrti. Sin mi je skoro sasvim iskrvario, srce mu je stalo, pa su mu non-stop dodavali nove jedinice krvi.

Postojala je opcija da mu iseku desnu nogu, ali je dr Ždrale odlučio da to ne urade, već da pokušaju da spoje nerve, što su na kraju i učinili. Šta više da vam kažem, ti doktori su moji heroji, volim ih ko boga što su mi sina spasli. Ne volim o toj Jahorini da pričam, ali će mi ona biti urezana u glavu dok sam živa.

Autor: N.B.