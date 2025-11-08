Nije joj lako! Jana Todorović se ne miri sa bolom koji oseća, obratila se preminulom sestriću potresnim rečima (FOTO)

Sestrić Jane Todorović, Bane, preminuo je pre četiri godine, a pevačica je često isticala da mu nije bila samo tetka, već prava druga majka.

Iako je vodio zdrav život i ništa nije ukazivalo na tragediju, iznenada je preminuo sa samo 33 godine.

Na današnji dan Bane bi proslavio 37. rođendan, a Jana je emotivno podelila njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu, odajući počast svom voljenom sestriću

- Srećo tetkina - napisala je Jana uz emotikone slomljenog srca.

Podsetimo, pevačica Jana Todorović doživela je najveću tragediju u životu, kada je njen sestrić Bane praktično iznenada preminuo.

U prvoj ispovesti o strašnoj životnoj borbi sa tugom, Jana je za 24sedam ispričala šta se zapravo dogodilo, kako se ona i njena porodica nose sa velikim gubitkom i šta joj je dodatno otežalo situaciju kada je čula strašnu vest.

- Ja mu nisam bila tetka, nego druga majka - rekla je ona, a zatim objasnila kako je došlo do velike tragedije.

- Oporavljam se još od najveće tragedije u mom životu. Nije mi umro sestrić, nego moje dete. To je jedan mlad život, ostavio je iza sebe ćerku od pet godina. On nije samo dete moje sestre, već je i moje dete bio. Bane je odrastao na Kosovu s nama. Moja ćerka je doživela veliki stres, još uvek je vraćamo u normalu, o sestri i da ne govorim. Mene je ta tragedija zatekla u Americi na nastupima. Odmah sam krenula za Beograd, ali mi je trebalo dva i po dana da se vratim u Srbiju, a onda su me vraćali u život. Zvali su Hitnu pomoć, jedva sam podnela tu vest - ispričala je Jana, dodajući da će za medije govoriti tek posle Nove godine, s obzirom na to da nije još spremna za javna dešavanja. Prošlo je svega tri nedelje od smrti njenog sestrića i njena porodica i ona nisu još "stali na noge". Jana je, zatim, s velikom tugom u glasu objasnila šta se zapravo dogodilo.

- On je dobio koronu, a bio je malo gojazan. Otišao je kod lekara, dobio je antibiotik, ali mu se stanje nije popravljalo. Doktorka mu je ponudila da ostane u bolnici i pošto se nije osećao dobro, pristao je. Stanje mu se odjednom pogoršalo i te subote je izgubio život. Bio je svega jedan dan na respiratoru. Mislim da mu srce nije bilo dobro, a nije bio ni vakcinisan - ispričala je Todorovićeva s knedlom u grlu, ističući da sada mora da se drži zbog svoje ćerke, ali i sestre i male unuke kojoj su sada najpotrebnije. Njena ćerka Kristina Džulijet bila je bez majke u tenutku kada je saznala za smrt brata, s kojim je bila nerazdvojna.

- Oni su odrasli zajedno, tako veliki šok je prvi put u životu doživela, pa smo sada uz nju sve vreme. Moramo da nastavimo dalje - kaže pevačica.

Kao neko ko na estradi ima puno prijatelja, Jana je istakla da je zahvalna svim kolegama koje su u najtežem trenutku bile uz nju, iako zbog velikog bola koji oseća nije imala snage svima pojedinačno da se zahvali.

- Nema ko me nije zvao, nudio pomoć, brinuo, nisam uspela svima ni da odgovorim, ali sam im jako zahvalna. Nisam znala gde sam, trebalo mi je vremena da se saberem - rekla je Jana.



Autor: N.B.