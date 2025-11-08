KRISTALI I DIJAMANTI: Sanja Marinković priredila Jovani Jeremić nesvakidašnje iznenađenje koje će pamtiti zauvek! Umalo zaplakala od sreće! (FOTO)

Nije se nadala!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti voditeljke Sanja Marinković bili su Jovana Jeremić, Eva Ras, Vesna Đogani, Marko Đedović i Đorđe David.

Jovana Jeremić nedavno je proslavila 35., a voditeljka Sanja Marinković rešila je da joj na samom početku emisije priredi nezaboravno iznenađenje.

Jovana je pasionirani ljubitelj sportova, a kako je često fizički aktivna i brine o svojoj formi, ona redovno vozi rolere po našoj prestonici.

Tim povodom, Sanja je rešila da joj pokloni novi par ružičastih rolera, koji su posebno izrađeni, sa pažljivo rađenim detaljima.

Jeremićeva nije mogla da sakrije osmeh sa lica, te je izrazila zahvalnost i istakla da će ih prvom prilikom provozati.

Autor: S.Z.