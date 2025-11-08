TOLIKO SE TRUDI OKO MENE... Vesna Đogani progovorila o ljubavi sa Đoletom, otkrila šta je tajna dugovečnosti njihovog odnosa!

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti voditeljke Sanja Marinković bili su Jovana Jeremić, Eva Ras, Vesna Đogani, Marko Đedović i Đorđe David.

Vesna Đogani i Đole Đogani decenijama uživaju u skladnom braku, te važe za jedan od naših najskladnijih parova s javne scene.

Ona je tim povodom otkrila da li se susreće za ljubomorom ljudi jer njen brak uspeva da opstane i dan danas.

- Koliko se Đole trudi oko mene...to nije hit, to nije neka visoka lestvica u poslu, to je ljubav i posvećenost prema meni. On brine o tome da li sam jela, da li sam nervozna ili nisam. Ljudi to osete, pa nam zavide na tome. Inače, ljudi su veoma površni i žele a da nipodaštavaju tuđi uspeh, što je najgore od svega. Čvrsto verujem da su ljudi koji osećaju tu zavist, veoma nesrećni ljudi, a zapravo, vole osobe kojima zavide.

Autor: S.Z.