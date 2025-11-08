DINČA ODNEO POGAČU, ŽITO I VINO U CRKVU: Pevač obeležava krsnu slavu Mitrovdan po tradiciju, u zoru se i PRIČESTIO (FOTO)

Pevač Milan Dinčić Dinča danas obeležava krsnu slavu Mitrovdan, a on je po tradiciji u zoru otišao u crkvu kako bi se pričestio i osveštao slavski kolač.

Dinča je jutro započeo u crkvi gde je odneo prelepo ukrašenu pogaču, poznatiju kao slavski kolač, a tu su i žito preko kojeg je stajao krst i ubodena sveća, kao i vino kako bi sveštenik sve po tradiciji osveštao.

Pevač se i pričestio pa je sve objavio na društvenim mrežama, kako bi drugim porodicama koje slave čestitao krsnu slavu.

- Svečarima srećna krsna slava Sv Dimitrije Solunski, Mitrovdan - napisao je on u opisu fotografija iz crkve.

A u njegovom domu je za to vreme supruga Jelena pripremala trpezu. pa je pažljivo dekorisala sto sa cvećem u roze-ljubičastim nijansama, a salvete su imale zlatne detalje.

Na stolu je posluženo predjelo i žito i sve je spremno za prve goste.

- Neka vas Sveti Dimitrije podstakne na delovanje i čini vas boljim ljudima. Srećna slava - napisala je Jelena.

Njih dvoje pokrenuli privatni biznis

Milan i Jelena slove za jedan od najharmoničnijih parova na sceni, a oni uživaju u ljubavi i dva sina. Dinča je nedavno u jednoj emisiji otkrio da njih dvoje imaju privatan biznis i da je za sve glavna Jelena.

- Imamo privatnu predškolsku ustanovu, kao vrtić. Supruga i ja smo pre dve godine to pokrenuli i potražnja je velika. Supruga je direktor i koosnivač, ja sam tu domar - sa osmehom je rekao u jednoj emisiji.

Milanova supruga Jelena Dinčić otkrila je u jednom razgovoru kako su se njih dvoje odlučili da otvore vrtić.

- Kako smo postali roditelji i kako smo kafiće zamenili za igraonice i parkove i počeli da se družimo samo sa ljudima koji imaju decu, primetili smo da nam kod nekih drugih vrtića smeta i cena ali i način usluge. Onda smo prosto rekli zašto ne bismo mi otvorili mesto na kojem će da bude sve onako kako mi želimo. Tu mislim i na finansije ali i na neke školice i druge aktivnosti. Prijatelji su nas podržali u tome s obzirom da znaju koliko dobro čuvamo decu i tako je sve počelo. Dali su nam vetar u leđa jer od samog starta imamo mnogo upisane dece - rekla je za Grand Jelena koja je inače vaspitač po struci.

