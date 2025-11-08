AKTUELNO

ISPLIVAO NOVI SNIMAK SEVERININOG BLAMANTNOG PADA NA GLAVU! Skakala po bini, pa se srušila i zalepila za pod, a onda usledila njena ŠOK reakcija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TikTok.com ||

Severina je u štiklama skakala i trčala po bini, a u jednom trenutku se saplela i pala na glavu.

Hrvatska pevačica Severina doživela je peh kada je pala nasred bine tokom koncerta u Zagrebu. Društvenim mrežama počeo je da kruži snimak njene nezgode sa koncerta. Tokom izvođenja pesme, Severina je u štiklama skakala i trčala po bini, a u jednom trenutku se saplela i pala na glavu. Ona je nakon toga nastavila da leži la leđima raširenih ruku još neko vreme, a potom je ustala i nastavila da peva.

"Au, ovo je bolelo", "Jel ustala na kraju?", "Pukla Seve", komentari su na mrežama...

Inače, Severina je i ovaj koncert iskoristila u političke svrhe i pominjanje Srbije u negativnom kontekstu, što joj je svojstveno u poslednjem periodu.

Emina o padu Severine na sceniEmina Jahović, koje je održala spektakularan koncert u Sava centru, prokomentarisala je i Severinin pad na sceni.

- Ja sam se plašila da mi se isto ne desi na sceni. Konfete su nezgodne, ali mnogo lepo izgledaju.

Autor: M.K.

