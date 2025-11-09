Beskrajno sam joj zahvalan: Mirza Selimović priznao koliko mu znači prijateljstvo sa Ivanom Selakov, pa otkrio na koji način mu je pevačica pomogla (VIDEO)

Mirza Selimović bio je gost na sinoćnjem prvom solističkom koncertu Ivane Selakov.

Pred izlazak na binu, Mirza je u razgovoru sa pripadnicima sedme sile otkrio kako se oseća zbog toga što je Ivanin gost:

- Bio sam kod Emine Jahović gost, sada sam tu kod moje Ivane, i veoma mi je drago što sam uspeo da dođem na oba koncerta - rekao je Mirza i dodao:

- Moram da kažem da sam ja bio inicijator ovoga svega, kada je ona bila gost kod mene prošle godine, ja sam joj tada rekao da to treba da uradi i pozvao publiku da je podrži i nadamo se da ovde neće stati.

Mirza se nakon toga osvrnuo na beogradsku publiku:

- Ja volim Beograd, volim publiku ovde i veoma sam im zahvalan. Iskreno ja moram da kažem da sam ja beskrajno zahvalan Ivani jer je ona meni prva pružila ruku kada sam počinjao duetom "Da se opet tebi vratim", i ta pesma mi je pomogla u nastavku karijere.

Autor: N.B.