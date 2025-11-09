AKTUELNO

Domaći

Beskrajno sam joj zahvalan: Mirza Selimović priznao koliko mu znači prijateljstvo sa Ivanom Selakov, pa otkrio na koji način mu je pevačica pomogla (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Mirza Selimović bio je gost na sinoćnjem prvom solističkom koncertu Ivane Selakov.

Pred izlazak na binu, Mirza je u razgovoru sa pripadnicima sedme sile otkrio kako se oseća zbog toga što je Ivanin gost:

- Bio sam kod Emine Jahović gost, sada sam tu kod moje Ivane, i veoma mi je drago što sam uspeo da dođem na oba koncerta - rekao je Mirza i dodao:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Moram da kažem da sam ja bio inicijator ovoga svega, kada je ona bila gost kod mene prošle godine, ja sam joj tada rekao da to treba da uradi i pozvao publiku da je podrži i nadamo se da ovde neće stati.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Mirza se nakon toga osvrnuo na beogradsku publiku:

- Ja volim Beograd, volim publiku ovde i veoma sam im zahvalan. Iskreno ja moram da kažem da sam ja beskrajno zahvalan Ivani jer je ona meni prva pružila ruku kada sam počinjao duetom "Da se opet tebi vratim", i ta pesma mi je pomogla u nastavku karijere.

Autor: N.B.

#Ivana Selakov

#Mirza Selimović

#gost

#koncert

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ivana Selakov okupila pola estrade na prvom solističkom koncertu: Lavina emocija na bini, publika pala u trans kad su joj se pridružili ONI (VIDEO)

Domaći

Emotivna scena na koncertu Ivane Selakov: Ćerka i supruga Darka Radovanovića rone suze dok pevačica peva čuvenih hit koji je snimila sa pokojnim pevač

Domaći

Pevao sam u golubarniku, gaže su mi bile prejadne: Mirza priznanjem šokirao sve, on i Ivana Selakov otkrili kakvi su im bili počeci u muzici!

Domaći

I DANAS SAM U DEPRESIJI! Mirza Selimović nije nikada prežalio majčinu smrt, obratio se bolnim rečima: To je najveći udarac koji čovek može da doživi..

Domaći

Mirza Selimović slomljen zbog majčine smrti: Sve moje pobede i zlatne medalje ništa mi ne znače kad sam bez tebe

Domaći

PEVAČ TRAŽI POMOĆ ZA BOLESNU MAJKU! Mirza Selimović uputio javni apel! (FOTO)