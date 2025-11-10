MARIJA KARAN INTIMU PREKRILA PERJEM! Za glumicom su se svi okretali U TANGA FARMERKAMA, a sad zanemeli od ove modne kombinacije (FOTO)

Marija Karan neretko skreće pažnju odevnim kombinacijama, a sada je ponela providni kombinezon zbog kojeg su mnogi ostali u čudu.

Marija Karan izazvala je pometnju kada je gradom prošetala u tanga farmerkama, pa nema toga ko se nije okrenuo da pogleda bolje "o čemu se tu radi".

Sada nova modna kombinacija ostavlja njene pratioce duže na povoj fotografiji, budući da moraju da se zagledaju da bi videli šta tu kombinezon pokriva, a šta otkriva.

Ona je pozirala u ogledalu,a nosila je providni beli kombinezon na kojem je izvezeno perje koje pokriva intimne delove. Ovo je ukombinovala sa belim dubokim čizmama, a gotovo da niko nije ostao imun na ovaj kadar.

Marija ima zgodno telo, a to su joj mnogi i potvrdili komentarima na ovu objavu.

Glumica za Noć veštica nosila raskošnu venčanicu

Marija Karan živi u Americi, a tamo je sa prijateljima napravili ludu žurku za Noć veštica.I dok svi biraju morbidne maske i kostime, ona je odlučila da ove godine bude u ulozi mlade, pa je tako obukla raskošnu venčanicu sa velom do poda.

Glumica je blistala u belom, a uslikala se sa prijateljicama pa je tako pokazala svoju kompletnu odevnu kombinaciju sa svim detaljima. Komentari su se nizali, a svi su postavljali jedno pitanje: "Da li će glumica ponovo da stane na ludi kamen".

Autor: M.K.