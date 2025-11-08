AKTUELNO

Domaći

BILA SAM ODVRATNA! Kaća Živković priznala da je bila ZALJUBLJENA U PEVAČA: Nedostaje mi Milan Stanković...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Pevačica Katarina Kaća Živković posle mnogo godina, prvi put je priznala da je bila zaljubljena u kolegu, a onda se dotakla Milana Stankovića i priznala da joj nedostaje.

Naime, Katarina Živković se proslavila u "Zvezdama Granda", baš kao i njen kolega Milan Stanković koji se povukao sa estrade.

- Čoveka uopšte nema, a pesme su mu hitovi. Mnogo mi nedostaje, bio je stvarno poseban i bilo bi sjajno kada bi se vratio. Kada bi se vratio sa nekom pesmom napravio bi haos, pogotovo jer su sve devojčice ludele za njim - rekla je Katarina Živković.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Inače, Katarina je priznala da je na početku karijere bila zaljubljena u kolegu. Ipak, njegov identitet nije htela da otkriva.

- Na početku karijere imala sam simpatije prema jednom muškarcu iz javnog sveta, ali sam se toliko odvratno ponašala prema njemu i ignorisala sam ga. Moje ponašanje prema njemu je bilo ponašanje osobe koja prezire, a zapravo je to bio neki odbrambeni mehanizam. Sreća pa me je to pustilo brzo - rekla je Živkovićeva u podkastu "Bunker".

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Katarina Kaća Živković

#Milan Stanković

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK ODLUKA! Katarina Živković povukla neočekivan potez: Oglasila se i priznala: DA MOGU DA VRATIM VREME...

Domaći

Bio je jedan od retkih muškaraca koje je volela: Čuvena Neda Arnerić bila je zaljubljena u jednog pevača, a tek nakon njegove smrti je to priznala (FO

Domaći

ZADOBILA SAM POVREDE GLAVE I REBRA: Kaća Lazić prvi put progovorila o saobraćajnoj nesreći i povredi

Domaći

REKAO MI JE DA IMA PAPIRE ZA RAZVOD... Ove reči su Katarinu Grujić SLOMILE na komade, priznala da je bila u vezi sa OŽENJENIM muškarcem!

Domaći

JEDVA ČEKAM DA SE 2024. ZAVRŠI! Nataša Bekvalac otvorila dušu: Ova godina mi je bila surova učiteljica (FOTO)

Domaći

ISPLIVALA ISTINA! Zbog ove žene je nestao Milan Stanković: Evo šta je rekao u poslednjem intervjuu