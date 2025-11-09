NAŠA PEVAČICA IMA TRI KUĆE, A ŽIVI KAO PODSTANAR: Od privatnog biznisa zarađuje 160.000 evra godišnje, čak i konobariše: Plaćam kiriju 600 evra

Slađa Delibašić ima tri kuće, u jednoj je odlučila da otvori vrtić kako bi zaradila što više novca, te je otišla u podstanare, dok je druge dve podelila ćerkama.

Pevačica Slađa Delibašić se nakon razvoda od Đoleta Đoganija posvetila privatnom biznisu, te je u jednoj od tri kuće koje poseduje, otvorila vrtić i otišla u podstanare.

Naime, pevačica je odlučila da otvori vrtić u svojoj kući kako bi zaradila što više novca, te je otišla u podstanare, dok je druge dve podelila ćerkama. Od vrtića, kako je Kurir ranije pisao, godišnje zaradi 160.000 evra, što je mesečno oko 13.000 evra. Slađa je odlučila da jednu kuću prepiše na svoju prvu ćerku Silviju, a drugu kuću na svoju drugu ćerku Marinelu, a od treće kuće, koja je najveća, napravila je vrtić u kom radi.

- I dalje sam podstanar, ne živim ovde, u ovoj zgradi je jedna ćerka, a u drugoj je druga. Sukob je generacija i onda mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćam stan 600 evra mesečno, cene su mnogo skočile, rekla je jednom prilikom za medije.

Radi u kafiću kao konobarica

Pevačica je nedavno počela da radi kao konobarica u kafiću svoje mlađe ćerke Marinele.

- Jao, sad sam sela ako mi verujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje ćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovde do jedan po podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom. Ljudi su u početku bili u neverici, pa su se čudili i pitali me da li sam ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali s obzirom na to da komuniciram s njima, glas me oda, pa ne mogu dugo da ih lažem. Evo pozivam vas da dođete da vas uslužim i spremim vam kafu - rekla Slađa Delibašić.

Autor: M.K.