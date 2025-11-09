Nije prećutao! Menadžer Saše Kovačevića uzvratio Emini Jahović nakon vesti da ga nije pozvala na koncert: Objasnio u dve reči (FOTO)

Pevačica Emina Jahović sinoć je održala spektakularan koncert u Sava Centru, a iako su gosti na bini bile brojne kolege s kojima ima duet, iznenadilo je sve što Saša Kovačević nije bio među njima.

Nakon koncerta, Emina Jahović je objasnila da nije mogla da pozove celu estradu i da je za ovaj nastup izabrala određene goste.

Na ovu vest reagovao je Sašin menadžer, poznatiji kao Gale, koji je na svom Instagram profilu podelio naslovnice u kojima je preneta izjava Emine Jahoviće. U opisu objave kratko je napisao:

- Nisi zvala?

Uz komentar je dodao emotikone koji plaču od smeha, jasno dajući do znanja da je ironičan i da se, po njegovoj reakciji, možda krije nešto više iza cele priče.

Podsetimo, Emina je na koncertu imala brojne goste, među kojima su bili Milica Todorović, Ognjen Amidžić, Dženan Lončarević i Edita Aradinović, dok su publika i kolege uživali u njenim hitovima i fantastičnoj atmosferi u Sava Centru.

Pevačica je otkrila da je Nataša Bekvalac bila pozvana kao gost, ali se iz privatnih razloga nije pojavila.

- Nataša je trebalo da bude gost, ali iz privatnih razloga nije došla - rekla je Emina.

- Ovo je negde bio moj povratak, zato što sam ja sa albumom "Svitanje", malo sam se bila povukla iz muzike, delimično, ali ne skroz. Ovo je bio moj povratak i publika je bila toliko sjajna, toliko fantastična da jednostavno nisam mogla a da se ne zaplačem. Inače, ja sam mnogo plačljivija, ali sam se uzdržala nekako - rekla je Emina Jahović, pa otkrila kako su njeni sinovi reagovali na koncert.

- Sinovi su igrali, svidelo im se sve, a onda su se posvađali zbog nekih njihovih razloga. Jedan je okačio drugog na stori, ovaj nije hteo i tako... malo su se posvađali, ali su bili oduševljeni mnogo im se svidelo.

Autor: Nikola Žugić