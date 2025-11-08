Nismo prodali nijednu kartu: Knez progovorio o detaljima svadbe ćerke Ksenije, pa se osvrnuo na debakl sa kolegom

Nenad Knežević Knez održaće četvrtog decembra koncert u Sava Centru, a nakon velikih priprema planira odmor.

U intervjuu za medije, Nenad Knežević Knez je bez zadrške prokomentarisao sve lepe, ali manje lepe stvari vezane za njegov život i karijeru. Trenutno je fokusiran da koncert prođe kako treba, a onda odlazi dve nedelje na odmor jer kako kaže više nije mlad iako ima energije da sve iznese kako treba.

- Takvih koncerata nema puno, ali biće veliki broj ljudi na bini. Bras sekciju ću imati i to mi je posebno drago, jedna od njih je maestro na trubi i popularna van granica. Veliki broj gostiju ću imati sa kojima sam sarađivao u nekom trenutku. Spremio sam i nešto spektakularno sa svojom ćerkom, ali da ne otkrivam sve, kaže Knez koga smo pitali da li to znači da se pop muzika vraća - rekao je Knez i dodao:

Bogu hvala zadnjih godinu dana se pop malo vraća, nije ga bilo dugo, bio je u zapećku. Sada ima pomaka i to me raduje. Pokazatelj je i ovaj mali Jakov. Mlađi slabo gledaju ili uopšte ne gledaju televiziju, oni isprate sadržaje koji su na telefonima i to je možda put da neke numere dobiju priliku.

Knez je jasan kada je u pitanju izbor da li treba objaviti album ili singl, koji je postao popularniji u poslednje vreme.

- Album se ne isplati, ali album priča priču i određuje tebe. Ako si ozbiljan umetnik moraš da napraviš album. Singl, to je kao da si književnik pa u delovima objavljuješ roman. Singlovi su neodređeni - istakao je Knez.

Ćerka odustala od muzike, pravi svadbu

Njegova ćerka Ksenija Knežević, bila je deo grupe “Hurricane” i nakon raspada kratko je bila na sceni, pa je odustala.

- Došlo je do prezasićenja, jedna slika o ovom poslu koju je imala i ono što je doživela su dijametralno različiti. Ideš na te tezge u dijspori, da imaš diskoteke i taj sistem rada koji nije glamurozan kako se čini. Ta muzika koja se fabrikuje i koja je izgubila dušu, radi se da bi se približilo trendu, namenski se radi. Sve to je uticalo da se ona ne pronalazi i to je legitimno, njeno pravo i tu želju poštujem. Pokušavao sam i preko nekih mojih kolega da joj pošalju pesmu i da je pokrenem. Rekao sam joj ako hoće da radi njenu muziku to je teži put, mora da se gradi godinama, ne može preko noći. Kod nekih može ako te Bog dotakne. Žao mi je jer je talentovana ali tako je odlučila, biću joj vetar u leđa ako odluči da se vrati - rekao je pevač.

Ipak, Knez uskoro dobija zeta jer je Ksenija odlučila da stane na “ludi kamen” pa otkriva kako se slažu.

- Zadovoljan sam, prave nekih milion planova, videćamo gde će biti svadba, još se razmišlaju oko prostora. Krajem maja i početkom juna će biti slavlje. Todor je divan dečko, dugo su u vezi, vole se, obožavaju se. Preslatki su - rekao je Knez, a onda se osvrnuo na nedavnu polemiku koja se povela oko njegove izjave da se žena ostavlja ako ne zna da kuva, ali on kaže da nije tako mislio:

Najveća je glupost da neko ostavi ženu što ne zna da kuva. Ja sam rekao da moja žena nije neka kuvarica, nisam hteo da je opterećujem time jer ja uživam u kuvanju, objašnjava Knez, a onda smo ga pitali da li je tačno da on i Boban Rajović nisu prodali nijednu kartu u Geteborgu.

"Nismo prodali nijednu kartu"

- Pa tačno je, ja sam bio na njegovoj turneji i bila su neka četiri koncerta. Boban me uveravao da su lepili i moje postere ali ne, tamo su bili samo posteri sa njegovim likom i dole u dnu neka šlajfnica da sam samo ja gost na koncertu. Jedino na toj turneji gde smo kiksali je taj Geteborg - priznaje Knez koji kaže da se ne stidi bilo čega u svojoj karijeri.

