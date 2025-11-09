AKTUELNO

Domaći

Slavlje u domu najbogatije srpkinje! Danas je za nju poseban dan, a živi u vili od 4,5 MILIONA EVRA u Los Anđelesu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Instagram.com ||

Glumica Nina Seničar sa američkim glumcem Džejem Elisom ima dvoje dece, a njihova ćerkica Nora Grejs danas proslavlja šesti rođendan.

Nina Seničar je tim povodom na svom Instagramu podelila ćerkicine fotografije i javno joj se obratila.

- Srećan rođendan mojoj neustrašivoj devojčici. Volim te - napisala je ponosna mama.

Kako možemo videti na fotografiji, slavljenica je imala preslatku ljubičastu tortu sa njenim imenom i brojem 6.

Živi u vili od 4.5 miliona evra u Los Anđelesu

Inače, Nina danas sa porodicom živi u vili u Los Anđelesu koja je procenjena na 4.5 miliona evra i time je ponela titulu jedne od najbogatijih Srpkinja.

Elis je kupio renovirani dom u američkom stilu, a odlučio je da to bude u Spolding skveru, istorijskom kvartu Los Anđelesa, poznatom po raskošnim vilama. Kuća je bila izgrađena 1919. godine, ali je renovirana i vraćena u savršenstvo evropskog hotela sa pet zvezdica.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Amerika

#Džej Elis

#Nina Seničar

#Nora Grejs

#Rođendan

#glumica

#suprug

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

Naši prijatelji su ostali bez domova, ovo je strašno: Nina Seničar sa suprugom i dvoje dece živi u Los Anđelesu, evo kako se bore sa požarima

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU NATAŠE BEKVALAC: Pljušte čestitke, danas je važan dan za nju, objavila emotivnu poruku (FOTO)

Domaći

Poseban dan za Lunu Đogani: Obradila se jednoj osobi emotivnom porukom (FOTO)

Domaći

Slavlje u domu Bogdana Bogdanovića: Oglasila se njegova sestra i otkrila zašto je danas poseban dan

Domaći

Danas je dan kada mi je Bog... Veliko slavlje u domu Aleksandre Prijović, prva se oglasila ONA (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U DOMU FILIPA ŽIVOJINOVIĆA! Oglasila se njegova majka i podelila privatnu fotografiju: Čestitke pristižu sa svih strana (FOTO)