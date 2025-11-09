Slavlje u domu najbogatije srpkinje! Danas je za nju poseban dan, a živi u vili od 4,5 MILIONA EVRA u Los Anđelesu (FOTO)

Glumica Nina Seničar sa američkim glumcem Džejem Elisom ima dvoje dece, a njihova ćerkica Nora Grejs danas proslavlja šesti rođendan.

Nina Seničar je tim povodom na svom Instagramu podelila ćerkicine fotografije i javno joj se obratila.

- Srećan rođendan mojoj neustrašivoj devojčici. Volim te - napisala je ponosna mama.

Kako možemo videti na fotografiji, slavljenica je imala preslatku ljubičastu tortu sa njenim imenom i brojem 6.

Živi u vili od 4.5 miliona evra u Los Anđelesu

Inače, Nina danas sa porodicom živi u vili u Los Anđelesu koja je procenjena na 4.5 miliona evra i time je ponela titulu jedne od najbogatijih Srpkinja.

Elis je kupio renovirani dom u američkom stilu, a odlučio je da to bude u Spolding skveru, istorijskom kvartu Los Anđelesa, poznatom po raskošnim vilama. Kuća je bila izgrađena 1919. godine, ali je renovirana i vraćena u savršenstvo evropskog hotela sa pet zvezdica.

Autor: Nikola Žugić