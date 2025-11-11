Brena i njen sin su tad dotrčali kod nas sa nožem u ruci: Pevačicin komšiluk izneo šok detalje, ovo još niste čuli

Pevačica Lepa Brena već izvesno vreme s porodicom živi na Bežanijskoj kosi, u Beogradu. Tamošnji komšiluk, kako su svojevremeno istakli za domaće medije, potpuno je očaran njom.

Smatraju je veoma ljubaznom ženom, koja je uvek spremna da pomogne i bez obzira na situaciju.

- Sjajan odnos imamo sa Brenom. Često dođe kod nas na kafu, pričamo, smejemo se. Normalna je i prirodna žena, dobra i srdačna. Vidi se da nas sve voli. I mi odlazimo kod nje, uvek nas ljubazno primi i na kafu, razne proslave. Pomažemo se međusobno. Jednom se kod nas aktivirao alarm, a ona i (sin) Viktor su odmah dotrčali sa nožem u ruci, misleći da nam neko obija kuću. Super su, stvarno - kazala je komšinica Živojinovića jednom prilikom, prenosili su mediji.

Druga, potom, otkrila je kako je pevačica reagovala kada je u kraju izbio požar.

- Jednom je u kraju izbio požar, a ona je izletela na ulicu usred noći. Svi smo se okupili, a Brena kaže: "Komšinice, ja sam zvala policiju i vatrogasce". Na kraju nije bio pravi požar, već je neko nešto palio, pa je vetar dim nosio ka njenoj kući. Ona je prava domaćica, a Boba je veliki drugar. On majstorima često da jagnjiće i prasiće, dok Brena nije toliki rasipnik. Znam i da su neki koji su kod nje radili kao posluga otišli jer nije mnogo plaćala - izjavila je bila gospođa, pa se i jedan komšija nadovezao na priču.

- Normalna je žena, kao i svi. Dolaze joj razni ljudi i traže novac. Kažu da su "osakaćeni od Boga i da im ništa ne ide u životu". Dolaze čak i iz inostranstva, pitaju me: "Gde je Lepa Brena da mi pomogne, da mi da nešto para?" Fina je, uvek se javi, pomazi mog psa Lakija. Voli životinje. I sama ih ima nekoliko. Javi se ljubazno kad prođe pored moje kuće, ali se ne posećujemo. I sa Bobom sam dobar, uvek pozdravi: "Zdravo, komšija, kako si?" - rekao je izvesni gospodin ovom prilikom.

Još jedna komšinica istakla je kako je "Brena pravi stub porodice".

- Fina je i jaka žena. Vidi se da je odrasla u divnoj porodici. Besprekorno vaspitana i sposobna, svaka joj čast. Ona drži Bobu pod kontrolom i čitavu porodicu na okupu. Svi su povezani, paze se i čuvaju. Samo Viktor ume malo da se mangupira kolima, ali mlad je, proći će ga. Ova druga dvojica su odlični momci - zaključila je ona tada za "Scenu".

Autor: Nikola Žugić