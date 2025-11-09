NAKON DVA RAZVODA OD PEVAČA SLAVI 18 GODINA LJUBAVI! Svađe, pomirenja i buran odnos sa popularnim suprugom, a sad nikad srećnija (FOTO)

Pevač Peđa Jovanović imao je turbulentan privatan život, a nedavno se ponovo pomirio sa suprugom Anom od koje se dva puta razvodio.

Peđa Jovanović je sada na svom Instagramu podelio fotografiju sa suprugom i otkrio da su zajedno već 18 godina.

- 18 godina i i dalje brojimo... - napisao je on.

Bio poročan

Peđa je jednom prilikom otkrio da ga je supruga ostavila zato što je bio poročan, ali da je ostavio alkohol. On je nedavno za "Blic" govorio o pomirenju sa Anom.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju - rekao je pevač i dodao:

- Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol.

Autor: Nikola Žugić