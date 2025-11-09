AKTUELNO

Domaći

NAKON DVA RAZVODA OD PEVAČA SLAVI 18 GODINA LJUBAVI! Svađe, pomirenja i buran odnos sa popularnim suprugom, a sad nikad srećnija (FOTO)

Izvor: Kurir.rs/Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Peđa Jovanović imao je turbulentan privatan život, a nedavno se ponovo pomirio sa suprugom Anom od koje se dva puta razvodio.

Peđa Jovanović je sada na svom Instagramu podelio fotografiju sa suprugom i otkrio da su zajedno već 18 godina.

- 18 godina i i dalje brojimo... - napisao je on.

Foto: Instagram.com

Bio poročan

Peđa je jednom prilikom otkrio da ga je supruga ostavila zato što je bio poročan, ali da je ostavio alkohol. On je nedavno za "Blic" govorio o pomirenju sa Anom.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju - rekao je pevač i dodao:

- Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Brak

#Fotografija

#Peđa Jovanović

#pevač

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Razvela se od našeg pevača, pa mu dala još jednu šansu: Sad uživa u SUVOM LUKSUZU, a muškarcima PADAJU VILICE kad se skine (FOTO)

Domaći

NEMA ŠANSE DA BISTE JE PREPOZNALI! Isplivala fotografija pevačeve supruge PRE SVIH ESTETSKIH ZAHVATA

Domaći

PIO SAM FLAŠU VISKIJA ZA VEČE, ANA JE SVAŠTA PROŽIVELA SA MNOM: Prva velika ispovest Peđe Jovanovića nakon TREĆEG pomirenja sa ženom

Domaći

Nisam znao da ima 14 godina, lagala me je: Naš pevač progovorio o prvoj ljubavi, otkrio da je zbog nje putovao iz Danske da je vidi

Domaći

Nenad Blizanac progovorio o krahu braka svog brata! Spomenuo i svoj odnos sa suprugom: Ako ljudima nešto ne ide...

Domaći

Konačno progovorio: Evo da li se devojke nabacuju Peđi Blizancu posle razvoda!