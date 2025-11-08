AKTUELNO

Velika ispovest Jelene Karleuše: Pop diva pred kamerama Premijera - Vikend specijala plakala kao kiša!

"Premijera - Vikend specijal", najgledanija emisija o poznatima, na programu TV Pink je sutra od 13:30h, a milionska publika biće u prilici da bez daha pogleda nikad emotivniju i iskreniju ispovest pop zvezde Jelene Karleuše!

Članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" ekipu "Premijere" ugostila je u svom novom domu gde je kao nikada do sada ogolila dušu i bez dlake na jeziku progovorila o svojim osećanjima i svim intrigantnim stvarima iz njenog privatnog i profesionalnog života.

Karleuša je za Pink govorila o životu, ljubavi, ćerkama Atini i Niki, pokojnoj majci Divni Karleuši i brojnim drugim temama...

Veliku ispovest iz novog doma ne propustite sutra od 13:30h na Pinku!

