Kad radiš s pravim ljudima, dešavaju se prave stvari: Veliki intervju Emine Jahović! Pevačica progovorila o estradi, kolegama - Spomenula JK, Sašu Kovačevića: Čula sam, to su...

Emina Jahović održala je prvi od dva solistička koncerta u Sava centru, a nakon muzičkog spektakla, pevačica je za medije sumirala utiske, ali i govorila na razne teme.

Na samom početku razgovora, Emina Jahović otkrila je šta za nju predstavlja ovaj koncert, ali i celokupna turneja "Svitanje".

- Ovo je negde bio moj povratak s albumom "Svitanje". Malo sam se bila povukla iz muzike, delimično, ali ne skroz. Publika je bila toliko sjajna i fantastična da jednostavno nisam mogla, a da se ne zaplačem. Inače, ja sam mnogo plačljivija, ali sam se uzdržala nekako - istakla je Jahovićeva.

U publici smo videli i tvoju majku, ali i sinove Jamana i Javuza.

- Da, tu je i mama. Sinovi su igrali, svidelo im se sve. A onda su se posvađali zbog nekih njihovih razloga. Jedan je okačio drugog na stori, ovaj nije hteo i tako. Malo su se posvađali, ali su bili oduševljeni i mnogo im se svidelo.

Jesu li oni svesni tvoje popularnosti u Srbiji?

- Oni znaju da sam ja popularna. Znaju oni ko sam ja u svojoj zemlji.

Tvoj stariji sin se već bavi muzikom. Kako gledaš na to?

- Prihvatila sam. Nisam ja Dino Merlin (smeh).

Mnoge kolege su došle da te podrže.

- To je nekako zasluženo i obostrano. Čovek dobrotu i ljubav mora da zasluži. Ja sam uvek bila tu za svoje kolege i oni su sada tu za mene.

Mnogi su se iznenadili što među gostima nije bila i Nataša Bekvalac, s kojom imaš veliki hit.

- Nataša je trebalo da bude gost, ali iz privatnih razloga nije došla.

A šta je sa Sašom Kovačevićem?

- Nisam ga zvala. Nisam mogla da pozovem celu estradu. Znate koliko dueta imam. Trebalo bi da zovem još mnoge druge, ali sam izabrala ove ovaj put.

Je l' bilo teško nagovoriti Milicu Todorović da izađe na binu s tobom? Ipak je u podmakloj trudnoći.

- Bilo je teško. Mislim da će ovo biti njen poslednji nastup pred porođaj, već je krenula da raste. Preslatka je stvarno i mnogo mi je drago da je bila tu.

U medijima se spekuliše da nisi u dobrim odnosima s Jelenom Karleušom i da ste vas dve trebale da otpevate duet "Gospodine".

- To su potpune gluposti. Čula sam to negde, ali ja ne znam o čemu se tu radi. Pesma "Gospodine" je bila ponuđena direktno Nataši koja je to prihvatila i to je to.

Koliko je teško bilo isfinansirati ovaj koncert i turneju kad znamo da su danas troškovi organizacije ogromni?

- Imam svoju ekipu i svoj tim i ja se jako trudim da sve to bude najbolje moguće. Radim s najboljim ljudima koji postoje na ovim prostorima i sve ono što sam poželela da uradim, oni su to uradili. Kad radiš s pravim ljudima, dešavaju se prave stvari.

Dino Merlin ti je svojevremeno rekao da nisi za ovaj posao.

- Rekao mi je to zato što sam bila poprilično pufnasta, izgledala sam mu dosta naivno i nežno. Smatrao je da estrada nije mesto za mene. To je bila neka njegova lična procena, a ja nikada nisam htela da budem samo pevačica, već kantautor i to su velike razlike. Nisam ga poslušala. Posle mu se svidela moja pesma koju sam ja napisala. Promenio je mišljenje čim je pristao, a Dino Merlin je jako težak za duete. Mnogo malo ljudi je s njim snimilo duet.

Poznata si kao pevačica koja je karijeru gradila na talentu, a ne na skandalima.

- Ja nisam tip koji može da gradi karijeru na taj način i ja jednostavno ne znam drugačije.

Pesma "Da l' ona zna" te je lansirala u sam vrh estrade, a iako je pop numera, jedna je od najslušanijih u kafanama.

- Nije ona samo pop, ona vuče i na narodnjake. Malo je i kafanska, ima mesa.

Mnoge tvoje kolege su uzele veliki bakšiš na tu pesmu.

- Stvarno? Neka im, neka su živi i zdravi.

Autor: Nikola Žugić