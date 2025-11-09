DEČKO JE PIPA PO BUTINI NA ZADNJEM SEDIŠTU BESNE MAŠINE: Edita se oglasila nakon što je prvi put pokazala momka, pokazala trenutke nakon koncerta (FOTO)

Edita Aradinović nakon koncerta Emine Jahović, na Instagramu je podelila niz fotografija sa zadnjeg sedišta automobila, na kojima se videla samo ruka njenog dečka, koji ju je držao za butinu.

Edita Aradinović iznenadila je sve kada je na koncertu Emine Jahović došla sa svojim novim dečkom, a u pitanju je Nenad Stević koji je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu.

- Kakvo veče. Hvala Emina moja! Volim da kažem moja, jer te osećam nekim delom bića kao da te znam iz prošlih života. Zato si jedinstvena i posebna, zato što si skromna, prizemna,a velika u svakom smislu reči - poručila je pevačica na Intagramu.

O dečku Edite Aradinović

Podsetimo, Nenad Stević koji je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Teodora Kaćanski je ubijena pre devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Teodora je u noći koja se za nju ispostavila kao kobna, parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gde je živela sa partnerom Nenadom Stevićem.

Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u momentu kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, a Teodora se za to vreme premestila sa suvozačkog mesta, na kom je do tog momenta sedela, na vozačko.

Upravo u tom momentu iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamnjeno staklo automobila iz "tetejca" ispalio nekoliko hitaca u devojku i pobegao sa lica mesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi.

Hitno je prevezena u bolnicu. Tri dana kasnije ispred bolnice okupilo se puno Nenadovih i Teodorinih prijatelja kako bi pokušali da spreče njenu rodbinu da daju pristanak da, na preporuku lekara, bude isključena sa aparata. Stević nije želeo da se pomiri sa odlukom njenog oca, brata i sestre. Međutim, oko 20.30 časova devojka je isključena sa aparata, jer je praktično bila klinički mrtva od momenta stizanja u bolnicu.

Tokom istrage su, u cilju rasvetljavanja ubistva, izuzeti video-snimci sa nadzornih kamera. Ubica se na snimku nazirao, ali je od svega u vezi sa njim mogla da se uoči samo jedna stvar koja je specifična - šepao je na jednu nogu.

Taj snimak i operativna saznanja doveli su policiju do Gorana Cvijetića iz Budisave koji je, baš kao ubica sa snimka, šepao. Uz činjenicu da ni operativna saznanja, ni snimak lošeg kvaliteta nisu bili dovoljni da Cvijetiću budu stavljene lisice na ruke, hapšenja ga je spasilo i to što na licu mesta nisu pronađeni njegovi DNK tragovi.

