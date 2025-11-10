Nakon veridbe stigla u Beograd! Evo šta je bio razlog dolaska Meline Džinović, celu noć se provodila sa drugaricama

Melina Džinović stigla je u Beograd i provodila se na koncertu pevačice Emine Jahović koji je nedavno održan u Sava Centru.

Kako pišu domaći mediji, Melina Džinović je na koncertu Emine Jahović bila u pratnji prijateljice, i to s velikim zakašnjenjem, pa se odmah uputila ka loži, kako ne bi privlačila pažnju.

Modna dizajnerka, koja sada živi u Monte Karlu, iz Sava Centra je izašla pre kraja koncerta i odmah se uputila u nepoznatom pravcu.

Melina se udaje za bogatog biznismena

Podsetimo, bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a kako "Blic" saznaje njen partner je pre samo četiri meseca dobio dete.

Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom, a izvor je za "Blic" otkrio detalje.

pročitajte još VERILA SE HARISOVA BIVŠA: Melina Džinović rekla DA bogatom biznismenu

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao nam je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

- Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu - zaključio je naš izvor i dodao da bi Melina ovih dana trebalo da upozna njegovo najmlađe dete.

- Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život pre nje. Ovih dana će upoznati bebu.

Podsetimo, kako smo nedavno saznali, Melina i njen izabranik napraviće gala svadbu na brodu.

Autor: Nikola Žugić