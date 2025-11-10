Nakon šuškanja da ima novog dečka, oglasila se Jovana Jeremić! Hitno morala da reaguje, objavila snimak iz kreveta (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je proslavila svoj 35. rođendan u društvu dva bivša partnera, a nakon toga je izazvala veliku pažnju javnosti objavivši fotografiju nepoznatog muškarca.

Na slici su se nalazili u krevetu, držeći se za ruke, što je dodatno pojačalo misteriju oko identiteta ovog novog momka. Jovana Jeremić je uz fotografiju dodala emotivan opis: "Čuvaj ono što te grli kada ti je dosta svega." Ova rečenica sugeriše da je Jovana pronašla utehu u ovom muškarcu, ali nije želela da otkrije više detalja o njemu, ostavljajući fanovima i medijima da spekulišu.

Međutim, kako su fanovi krenuli da je zatrpavaju porukama, voditeljka je osetila potrebu da otkrije istinu o emotivnom statusu, a njeno najnovije oglašavanje izazvalo je pravu buru.

- Ja se izvinjavam, moram da se uključim, ovaj prethodni stori, to nije moj dečko. Ja više ne planiram da imam dečka, nego muža, kada se bude to desilo, sigurno ćete znati - rekla je Jovana Jeremić putem Instagrama.

Kako je voditeljka objasnila, ona više ne traži dečka, već supruga, nekog sa kim će provesti ostatak života i ko će joj biti podrška u svakom trenutku, a sigurno je da su se mnogi obradovali što je Jovana Jeremić i dalje slobodna, s obzirom na brojne udvarače, koji je obasipaju pažnjom i komplimentima svakodnevno.

Autor: Nikola Žugić