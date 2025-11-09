NA DANAŠNJI DAN, PRE 11 GODINA NAPUSTIO NAS JE NIKOLA SIMIĆ: Ostao je upamćen kao Duško Dugouško - Velikan srpskog glumišta nikada nije imao decu, a evo i zbog čega!

Na današnji dan, 9.novembra 2014. godine, pre 11 godina, preminuo je legendarni srpski glumac Nikola Simić.

Omiljeni komičar svih generacija, Nikola Simić, preminuo je u 80. godini života, a ostao je upamćen po mnogobrojnim ulogama!

Prvu ulogu igrao je već kao student dave 1957. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član postao 1959.

Igrao je u mnogim filmovima i televizijskim serijama, a posebno se proslavio ulogom Mite Pantića u filmskom serijalu ''Tesna koža'' od 1982 – 1991 godine. Devedesetih je glumio u televizijskim formatima ”Srećni ljudi” ,”Porodično blago”, dvehiljaditih i ”Agencija za SIS”, a veliku popularnost, pred sam kraj života, dostigao je i u sada kultnoj seriji ”Ljubav, navika, panika” Pink televizije.

Od 1971. igrao je u predstavi ”Buba u uhu”, sa kojom je 7. juna 2011. godine proslavio jubilej 40 godina igranja, javlja Srna. Poznat je i po tome što je sinhronizacijama crtanih filmova''pozajmljivao'' glas Dušku Dugoušku, Mikelanđelu i Sekaču u Nindža kornjačama, kao i Megatronu i Čipu Čejsu u Transformersima.

Jednom prilikom Nikolin bratanac, Nenad Simić, otkrio je zbog čega glumac nije mogao da ima decu.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikola je u mladosti puklo slepo crevno, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - rekao je Nenad.

On je takođe za jedan dnevni list ispričao je da se glumac četiri puta ženio i razvodio, da je obožavao žene i bio veoma galantan prema njima. Poslednjih godina Nikolinog života pričalo se da je u vezi sa 48 godina mlađom glumicom.

Autor: Nikola Žugić