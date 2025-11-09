Oni su joj najveća podrška: Nataša Bekvalac podelila emotivni momenat iz doma, evo kako izgledaju njeni roditelji (FOTO)

Emotivno!

Naša poznata pevačica, novosadska barbika, Nataša Bekvalac, nedavno je bila u medijskoj ilegali, a iz iste izašla je objavivši novi album "Mama" koji je već oborio sve rekorde.

Naime, Nataša neretko ističe da su joj sestre, kao i deca, velika podrška tokom karijere, a jedna od najvećih podrški su joj zapravo majka i otac. Majka Mira Bekvalac, inače pravnica i otac Dragoljub Bekvalac, inače bivši fudbaler i fudbalski trener, retko kada istupaju u javnost.

Sada, Nataša je podelila fotografiju majke i oca iz porodičnog doma, uz emotikon srca, što je preplavilo društvene mreže.

Podsetimo, Natašina majka završila je u spotu za njenu pesmu na novom albumu "Mama", koja nosi isti naziv, a ovo je pobrojalo mnogo pohvala kada je reč o njenom albumu.

Autor: Nikola Žugić