Oni su joj najveća podrška: Nataša Bekvalac podelila emotivni momenat iz doma, evo kako izgledaju njeni roditelji (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naša poznata pevačica, novosadska barbika, Nataša Bekvalac, nedavno je bila u medijskoj ilegali, a iz iste izašla je objavivši novi album "Mama" koji je već oborio sve rekorde.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Nataša neretko ističe da su joj sestre, kao i deca, velika podrška tokom karijere, a jedna od najvećih podrški su joj zapravo majka i otac. Majka Mira Bekvalac, inače pravnica i otac Dragoljub Bekvalac, inače bivši fudbaler i fudbalski trener, retko kada istupaju u javnost.

Sada, Nataša je podelila fotografiju majke i oca iz porodičnog doma, uz emotikon srca, što je preplavilo društvene mreže.

Podsetimo, Natašina majka završila je u spotu za njenu pesmu na novom albumu "Mama", koja nosi isti naziv, a ovo je pobrojalo mnogo pohvala kada je reč o njenom albumu.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

