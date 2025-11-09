Shvatile su kasnije da je mama vezana za motku i da je ispod plamen: Jelena Karleuša o teškim periodima kroz život, pa progovorila o LINČU koji trpi zbog svog mišljenja: Rekla sam ćerkama da se za borim za demokratiju, da niko NE STRADA!

Nikad emotivnija i teža ispovest Jelene Karleuše!

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal", posetila je dom naše poznate pevačice, pop zvezde, Jelene Karleuše, koja je na samom početku ispovesti progovorila o tome šta sve utiče na njeno raspoloženje, kao i na šta se neretko zaplače.

- Moje raspoloženje?! Zavisi od mnogo faktora, naučila sam da opstajem pod pritiskom i da se raspoloženje ne menja tako lako. Imam taj optimizam životni i to me tera da 30 godina radim ovaj posao punom snagom. Neki ljudi bi rekli da je nikad teže za mene, ja ne pamtim period kada je meni bilo lako, to je moj život - rekla je Jelena na samom početku ispovesti, a onda je dodala:

Ne pamtim period kada mi je nešto išlo glatko i lako. Nekada bude neprestana borba, uvek je neka borba i neki haos, ali da li mi je teško?! Gledaj, ja zaplačem, ali ne iz razloga zbog kojih normalna osoba zaplače, ja zaplačem iz besa, iz nemoći. Od malena sam rođena da budem borac, život mi daje takve opcije da nemam šta drugo, nego da budem borac. Ja ne znam kada je teško! Ja ne znam da odustanem, ne znam da li mi je to mana ili vrlina, ali mislim da je to moje prokletstvo i od univerzuma dar.

Kada je reč o poznatim ličnostima koje su u poslednje vreme odustale od nje, Karleuša ističe da je ona dobra sa svima, ali da oni nisu dobri sa njom.

- Ja kažem da ne odustajem. Ja sam dobra sa svima, samo oni nisu dobri sa mnom. Ja ne odustajem od ljudi, pogotovo od onih koje volim ili sam volela ili one kojima sam dala puno vremena i emocije, ali teško je biti moj partner, prijatelj i saputnik, jer sam ja jako teška i komplikovana osoba - rekla je ona, pa je nastavila:

Kod mene sve dvojako može da bude, vrline moje mogu da budu najveće životne mane. Ne odustajem - vrlina i mana, biti čovek u ovom poslu - vrlina i mana...Nema mnogo loših ljudi, nego su pravila igre takva da kada si dobar čovek, da te mnogo gaze! Surova su pravila, gazi se preko leševa, ljudi dolaze iz raznih kulturoloških okvira, sredina, porekla i tako dalje i svi dolaze sa ciljem da uspeju. Ta borba ka tronu i ka nekom vrhu i hlebu se pretvorila u gladijatorsku borbu. Uvek kada pričam o sebi, mladim kolegama koji prave prve korake u šoubiznisu, da ne budu Jelena Karleuša ni javno, ni kod kuće. Svako drugi bi pod ovim pritiskom i ovim pravilima igre bio odavno neko ko ne postoji. Da bi se u ovom poslu uspelo, mora sve kontra od mene.

Što se tiče toga koliko je zapravo iskrenost i hrabrost koštala u životu, ona ističe da je sve to koštalo.

- Mene sve vreme košta, zato što sam ja, verovali ili ne, videli vi mene na taj način ili ne, ja sam žena, ja sam žensko! Ja sam čudna jer me je tako društvo naučilo i stalno mi to govore. Ja za sebe mislim da sam ja super! Nikada se zbog mišljenja ljudi nisam menjala, vređalo me je ljudski, ali me nikada nije usporilo i nikada me nije deformisalo da ja sebe smatram manje bitnom, lepom i uspešnom. Da sam verovala u sve to što ljudi pričaju, ja bih bila jako tužna i uspešna žena - rekla je Karleuša, te je nastavila:

Ono što sam ja postigla u Srbiji, niko nikada nije postigao i mislim da skoro neće neko posle mene. Niko nije bio u filmu koji je nagrađen Oskarom, Gremijem ili niko nije šetao na "Paris Fashion Week"-u, nijedna javna ličnost nije bila predmet svih svetskih medija, nijedna javna ličnost nikada nije imala komunikaciju sa najvećim svetskim zvezdama, strani kompozitori su radili čitave albume, nijedna javna ličnost nije bila na naslovnim stranama svetskih magazina - rekla je Karleuša.

"Svaki put kada iznosim svoje mišljenje, stavljam na kocku 30 godina karijere"

- Problem je biti neko ko je uspešan i toliko različit. Ja nisam uklopljena u stereotip pevačice koja peva jednu opšte narodnu muziku i ne ponaša se kao pevačica opšte narodne muzike. Ja sam zbog iskazivanja svog mišljenja u Srbiji mnogo propatila, svi znaju koliko mene košta moje mišljenje. Ja svaki put kada iskažem svoje mišljenje, nijedan pevač ne govori svoje mišljenje, ja sam jedina pevačica koja iznosi jasno i glasno svoje mišljenje. Na kocku stavljam 30 godina moje karijere i sve što sam postigla. Pre nekoliko dana sam osvanula u čuvenoj "Politici" koju sam gledala kod bake kada sam bila mlada, osvanula sam tamo nacrtana na pravoj lomači i okolo su ljudi koji me linčuju - rekla je pevačica i nastavila:

Pokazala sam deci. Prvo su bile oduševljenje, pa su shvatile da je mama vezana za motku i da je ispod plamen i da su ljudi sa motkama na slici...Da ti kažem, one su velike devojčice, one sve razumeju, njima je sve jasno, ja vidim da ja veliki deo tih stvari ne moram da im objašnjavam. Nika mi je nedavno rekla da treba da zaćutim, da ne treba da iznosim svoje mišljenje. Kada to dete kaže, onda se plaši za svoju majku i da je jako opasno da izgovoriš svoje mišljenje, to je toliko strašno i poražavajuće. Ja sam objasnila da se borim za to da svako može da kaže svoje mišljenje i da zbog toga niko ne strada, e to se zove demokratija i u čemu želim da moja deca odrastaju.

Autor: Nikola Žugić