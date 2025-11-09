Emotivni trenutak na aerodromu: Janu Todorović sačekala ćerka u skupocenom automobilu (FOTO)

Nakon što je održala nastup u inostranstvu, popularna folk pevačica Jana Todorović vratila se u Beograd, gde ju je na aerodromu „Nikola Tesla“ dočekala njena ćerka Kristina.

Pevačica, koja je poznata po tome da je izuzetno vezana za porodicu, nije krila uzbuđenje kada je ugledala svoju naslednicu. Kristina je mamu dočekala s osmehom i zagrljajem, a naslednica je majku sačekala u automobilu koji je dobila za svoji 18. rođendan.

Jana je i ranije govorila koliko joj porodica znači i koliko joj je Kristina najveća podrška i motiv u karijeri.

– Koliko god da imam obaveza i nastupa, Kristina je moj centar sveta – rekla je pevačica u jednom od ranijih intervjua.

Naime, pevačica Jana Todorović je nedavno bila u centru skandala sa ćerkom Kristinom Džulijen, kad ju je nakon nekoliko čašica pića pred kamerama "spustila" rekavši joj da "nikako nije za kamere" i da joj je to "poslednji intervju u životu", zbog čega su njenoj naslednici bile pune oči suza.

Sada je pevačica otkrila da joj je juče bio težak dan, a dotakla se i odnosa sa naslednicom.

- Juče mi je bio mnogo težak dan, Banetu je bio rođendan i imam osećaj kao da sam ga ponovo oživela, i svi smo to mnogo teško podneli i moja sestra i cela familija. Ne dao Bog nikome da se to desi, rekla je Jana o sestriću koji je preminuo 2021. godine.

Jana je i otkrila da ćerka stalno dolazi po nju na aerodrom posle nastupa.

- Uvek dolazi po mene, mama je nekad nervozna pa kaže svašta, dodala je Jana.

Autor: N.B.