Sve su izoperisane: Vesna Đogani progovorila o Mis Univerzuma, pa otkrila kolika je Đoletova penzija

Vesna i Đole Đogani vratili su se sa nastupa, a na Aerodromu Nikola Tesla je novinarima otvoreno govorila na više tema - od porodičnih planova do Đoletove penzije, ali i izbora za Mis Univerzuma.

Đole Đogani je, naime, nedavno postao penzioner, a njegova supruga nije krila razočaranje kada je otkrila koliki iznos prima svakog meseca.

- Đoletova penzija je smešna, 28.000 dinara je dobio. Šta ti možeš sa time da kupiš? Sramota! On je u penziji, ali radi punom parom, pripremamo pesme i novi koncert - rekla je Vesna.

Pevačica je prokomentarisala i izbor za Mis Univerzuma, koji je ove godine izazvao brojne reakcije u javnosti.

- Videla sam, sve je to otišlo predaleko. Uopšte nema veze sa izborom za Mis. Čudno je, pritom su sve izoperisane, grozne su! Toliko ima lepih, prirodnih devojaka. Ja se nikad ne bih prijavila za Mis - rekla je Vesna iskreno.

